Çankaya’da “Kadın emeği festivali” başlıyor

22-23-24 Eylül tarihlerinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek festivalde, sanatçı Feryal Öney ve Şevval Sam konser verecek. Tiyatro sanatçısı Füsun Demirel ise “Aşk Dersleri” oyununu sahneleyecek. Saat 12.00’de başlayacak etkinlikler gün boyu sürecek.

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlerin öneminin farkında olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Kadın Emeği Festivali” düzenliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, festivali Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirecek.

Füsun Demirel stant açacak

22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, saat 19.30’da gerçekleşecek programda 22 Eylül’de Feryal Öney konseri, 23 Eylül’de Füsun Demirel “Aşk Dersleri” oyunu, 24 Eylül’de ise Şevval Sam konseri sanatseverlerle buluşacak. Söyleşilerin ve çocuklar için etkinliklerin de düzenleneceği festivalde, sanatçı Füsun Demirel üç gün boyunca ikinci el eşya standı açacak, Şengül Esen Demir de “Kahkaha Yogası” düzenleyecek.

Kadın yazarların kitaplarının da satışa sunulacağı festivalde, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri’nin gerçekleştireceği eğitimler hakkında bilgilendirmeler de yapılacak. Festivalde, Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin tanıtım stantları da yer alacak.