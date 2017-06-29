Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:25

Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi, 90 muhtarın katılımıyla Kırşehir ve Nevşehir’e kültür gezileri düzenliyor.

Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi

29 Haziran 2017 12:25


Çankayalı muhtarlar, yapılacak gezide Kırşehir’deki Japon Bahçesi’ni ve Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edecek.


Çankaya Belediyesinin muhtarlara yönelik çalışmaları kültür gezileriyle devam ediyor. Daha önce Eskişehir ve Antalya’ya düzenlenen kültür ve bilgilendirme gezilerinin ardından Çankayalı muhtarlar bu kez de Kırşehir Kaman’daki Japon Bahçesi ve Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edecek. Toplam 90 muhtarın katılacağı gezide, Kırşehir ve Nevşehir’deki muhtarlarla da bir araya gelinecek.


Çankayalı muhtarların, belediye hizmetlerinin halka duyurulması ve halkın isteklerinin belediyeye iletilmesi noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Muhtarlar, yerel ve doğrudan demokrasinin ilk basamağı. Bu nedenle, hem verdikleri hizmet hem de belediye ve halk arasında köprü olmaları nedeniyle muhtarlarımız bizim için çok önemli. Bizim Çankayalıyla olan iletişimimizde önemli bir rol oynuyorlar” dedi.


Belediye ile muhtarlar arasındaki ilişkiyi ve koordinasyonu güçlendirmek için Türkiye’nin ilk Muhtarlık Müdürlüklerinden birini kurduklarını hatırlatan Taşdelen, “Muhtarlık Müdürlüğünü kurduğumuz 2015’den bu yana ilçemizdeki 124 muhtarlığın daha iyi fiziksel şartlarda hizmet verebilmesi için muhtarlık binalarını ve ekipmanlarını yeniledik. Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geldik ve görüşlerini, önerilerini dinledik; mahalle sakinlerine aktarmaları için projelerimizi paylaştık. Bu kültür gezilerini de muhtarların birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve kendi aralarındaki koordinasyonu güçlendirmeleri için düzenleniyoruz. Çünkü Çankaya çok büyük bir ilçe. Bir muhtarımız Yakup Abdal’da bir diğeri Türkkonut Mahallesi’nde. Her zaman bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. Bu gezilerin bir amacı da bu birlikteliği sağlamak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!