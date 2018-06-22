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22 Haziran 2018 13:52

Çankayalı çocuklar yaz spor okulunda

Çankaya Belediyesinin 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ve 521 çocuğun kaydolduğu Yaz Spor Okulu başladı.

Çankayalı çocuklar yaz spor okulunda

22 Haziran 2018 13:52


Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu çocukların enerjisi ve neşesiyle başladı. Bu yıl bin 521 çocuğun kaydolduğu Yaz Spor Okulu Temmuz sonuna kadar eğitimlere devam edecek. Eğitimler futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç, karate ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerce veriliyor. Karateye 119, futbola 224, basketbola 236, satranca 163, aikidoya 155,voleybola 184, tenise 140, yüzmeye ise 300 çocuğun katıldığı eğitimler Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde veriliyor.


Dersler öncesi Çankaya Belediyesi tarafından öğrencilere şort, tişört, şapka, çorap gibi spor çalışma anında ihtiyaç duyacakları malzemeler hediye edildi. 18 Haziran-27 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklara ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor.




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