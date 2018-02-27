Çankayalı kadınlar kadın sağlığı atölyesinde bir araya geldi

Çankaya Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” atölye çalışmaları devam ediyor. Çankayalı kadınlar, 30 Mart’a kadar devam edecek program kapsamında “toplumsal cinsiyet eşitliği”nin ardından “sağlık atölyesi”nde bir araya geldi. Bademlidere Çankaya Evi’nde kadın sağlığı ve hastalıklarının yaş dönemlerine göre aktarıldığı atölye çalışmasında, erken teşhisin önemi üzerinde duruldu. Ücretsiz olan etkinliğe Çankaya Evi kursiyerlerinin yanı sıra semt sakini kadınlar katıldı.

Nar Kadın Dayanışma, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Kaos GL, Kadın Dayanışma, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında “Üretim, şiddet, toplumsal cinsiyet ve ayrımcılık, hak okur yazarlığı” başlıklı atölyelerin yanı sıra sinema atölyesi de düzenlenecek. 2009 Küba ve Almanya yapımı “Şeker ve Tuz” adlı belgesel gösteriminin ardından Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez ile söyleşinin düzenleneceği etkinliklerde “Ben de Varım” motivasyon eğitimi de gerçekleşecek. Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri’nin yanı sıra Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinde yer alıyor.