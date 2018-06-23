Çankayalılar yabancı dil öğreniyor

18-30 yaş arası gençlere yönelik hizmetten devlet okullarından mezun ya da öğrenci olanlar yararlanıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 13 yabancı dil eğitim kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan Çankayalı gençler, yüzde 60’a varan indirimlerle yabancı dil öğrenme fırsatına kavuşuyor.

Projeye dahil olan 13 yabancı dil eğitim kurumlarından Ortadoğulular Prestige Grup, ortaokul öğrencilerine de destek veriyor. Kurum, okullar yaz tatiline başlamadan Çankaya Belediyesi aracılığı ile Kıymet Necip Tesal İlkokulu ve Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulunu ziyaret ederek çocuklara kitap armağan etmenin yanı sıra bir öğrenciye bir yıl, 13 öğrenciye de yaz dönemi bursu hediye etti.

Çankaya Evlerinde de yabancı dil eğitimi

Yabancı dil eğitimine önem veren Çankaya Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz kurs imkanı sunan Çankaya Evlerinde de İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Ruşça dil eğitimi sağlıyor. Vatandaşın talebine yanıt verebilmek için hemen her Çankaya Evi’nde düzenlenen yabancı dil eğitimini, Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler veriyor. Belediye bu yıl bin 582 kişiye İngilizce, 256 kişiye Almanca, 88 kişiye Fransızca, 267 kişiye İspanyolca, 62 kişiye İtalyanca, 86 kişiye de Rusça eğitimi sağladı. Çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılarak Türkiye’de yaşamak zorunda olan yabancı uyruklular için ise Türkçe okuma yazma kurslarına ise 225 kişi katıldı.

İndirimli eğitimden faydalanma koşulları

13 farklı dil okulu ile gerçekleşen projeye katılım için gençlerin 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Projeden devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan Çankayalılar yararlanabilir. Başvuru için Çankaya’da ikamet ettiğini gösterir belge, öğrenciler ve mezun olanlar için not ortalamasını gösterir belge istenecek. Üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilerden de sınav sonuç belgesi istenecek. Başvurularda 4’lük sistemde 2.30 ve üzeri ile 100’lük sistemde 65 ve üzeri not ortalaması dikkate alınacak. Başvurular, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nde yapılacak.

Çankaya Belediyesinin gençlere yönelik projelerinden biri olan yabancı dil eğitimini sağlayacak ve farklı oranlarda indirim uygulanacak dil okulları ise şöyle:

"Karacan Akademi, Active English, London Bridge Dil Okulları, Ankara Amerikan Kültür Dil Okulları, Birleşik Krallık İngiliz Kültür Dil Okulları, English Time, Özel Bahçelievler Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Özel Etimesgut Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Kavaklıdere Çankaya Türk Amerikan Derneği Dil Okulu, Ortadoğulular Prestige Grup, Özel Suat Gürcan-Rıdvan Gürbüz Yabancı Dil Kursu, Özel Dört Beceri Yabancı Dil Kursu, Alternatif Kurslar Kadro Ankara."