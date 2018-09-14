Çankaya'nın kreşleri yeni döneme başladı

Türkiye'nin yerel yönetimler düzeyinde en iyi kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesi başlattığı uygulama ile kreşe yeni başlayan 3 yaş grubu çocukların eğitimlerini arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için bir hafta önceden başlattı.

Çocukların alışma süreci için başlatılan uygulamada 12 kreşte 3 yaş grubu toplam 422 çocuk yeni yerlerinde oyunlar oynayıp arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyorlar. Ebeveynlerinden ilk kez ayrılan çocuklara tıpkı evlerindeymiş gibi hizmet sunulan kreşlerde bu sene 3-6 yaş arası 1310 çocuk eğitim görecek.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin dört bir yanında açtığı 7 kreş ile Çankaya'da kreş sayısını 12'ye çıkaran ve sosyal belediyecilik uygulamasının en güzel örneklerinden birisine imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ailelerin en güzel varlıklarını emanet ettiği çocuklarımızın yabancılık çekmemeleri ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için bu uygulamayı hayata geçirdik. Kadınlarımızın hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için kreşlerimizin sayısını artırıyoruz. Şu anda 12 kreşimizde binlerce çocuk eğitim görerek hayata ilk adımlarını atıyorlar” diye konuştu.