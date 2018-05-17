Çengel Atölye’nin 10. yılı açılan sergi ile kutlandı

yılını Kuğulu Park’ta açtığı sergi ile kutladı.

Zihinsel engelli kursiyerlerin ürettikleri eserleri sergileme heyecanına halk da ortak oldu. Engelli bireylerin; ilgileri, yetenekleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda yönlendirildikleri atölye çalışmalarını içeren ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacak sosyal etkinliklere katılmalarıyla desteklenen proje çerçevesinde resimden, seramiğe, taş boyamadan takı kursuna farklı kurslara katılan gençler, ürünleri Kuğulu Park’ta halkın beğenisine sundu. 10 yıldır Çankaya Belediyesi’nin Maltepe Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren Atölye’nin bugüne kadar 500’ü aşkın engelli bireyi ağırladığını dile getiren yetkililer bu sene 30 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.