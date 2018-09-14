CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Suriye yönetimiyle ilişkiye geçilmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin birliği ve bütünlüğü çok önemli. Suriye'nin bütünlüğünü korumak için Türkiye'nin Suriye politikasında değişiklik yapması gerekir. Suriye yönetimi ile ilişkiye geçmesi gerekmektedir" dedi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantı arası basına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Suriye meselesine değindi. Türkiye'nin Suriye politikasının bedeliyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, hiçbir askerin, komutanın kılına zarar gelmemesini temenni etti. Suriye'nin birliği ve bütünlüğünün öneminin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin bütünlüğünü korumak için Türkiye'nin Suriye politikasında değişiklik yapması gerekir. Suriye yönetimi ile ilişkiye geçmesi gerekmektedir. Aksi halde faturası çok daha ağır olarak karşımıza çıkar" dedi.

Ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Devleti yönetenler eleştiriye açık olmalıdır, şeffaf olmalıdır ve denetlenebilir olması lazım. Şuandaki yönetimde bu üçü de yok. Artık sadece borç değil, faizi de ödemek durumundayız. Faiz içinde borçlanan bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Türkiye tefecilere yakayı kaptırdı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası tahminlerinin hiçbir zaman tutmadığına ilişkin açıklamasına katıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Doğru söylüyor. Bir kararname çıkar ve Merkez Bankası başkanı ol" dedi.