CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde danışma kurulunu gerçekleştirdi. Danışma kuruluna, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Büyükşehir Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Başkanı Bülent Elikesik açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik konuşmasında CHP üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “CHP hiçbir partinin yapmadığı bütün üyelerin görüşlerini alarak, yapıcı eleştirilerin partiye kan, can verdiğini düşünen üyelerimizden oluşur. Bütün örgüt yapımızda bu vardır. Diğer partilerde olduğu gibi faşizm olmaz, demokrasi olur. Çok seslilik olur, ideal olur ve her zaman olduğu gibi sonuna kadar savaşmak ve azim olur. Bu partinin bir üyesi olduğum için üstüne basa basa söylüyorum. Ha üye, ha çaycı, ha, paspasçı, ha ilçe başkanı, ha belediye meclis üyesi bütün görevleri ile de gurur duyuyorum bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğim” dedi.

Başka yerlerde konuşulanlar CHP’ye zarar verir

Elikesik, CHP hakkında başka yerlerde başka şekillerde konuşmanın partiye zarar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben değil, biz diyerek çıktığımız bu yolda 7 aylık bir süreci geride bıraktık. Danışma kurulu partimiz adına önemli toplantılardır. Örgütümüzün düşüncelerini, örgütümüzün bilmediğimiz ya da başarı anlamında bize katkı sunmaları adına her zaman önemsediğimiz, asla ve asla karşı çıkmayacağımız toplantılardır. Bizler partililerimizden hep şunu bekleriz. Konuşulan her şey CHP’yi onurlandırır, şereflendirir, başarıya götürür. Diğer platformda konuşulan her şey ise CHP’ye zarar verir, üyelerimizi incitir, kurucularımızın kemiklerini sızlatır.”

Bir takım kişiler değil

"Bu bağlamda değerli üyelerimize açık çağrı yapıyorum" diyen Elikesik, "Gelin hiçbir şekilde sözünüz kesilmeden, tüzükte belli olduğu gibi bir takım kişilerin konuşması değil, hepinizin çoğulcu katılımcı şekilde buradan bizim başarımıza destek olmaya, görüş ve önerilerinizi sunmaya davet ediyorum. İyisi ile kötüsüyle, genci ile kadınıyla başkanıyla yönetici ile sonuna kadar cefakârca çalışan herkese teşekkür ediyorum. Önünde saygı ile eğildiğim bütün görev yapmış ilçe başkanlarına, bu partiye bir nebzede olsun katkı sağlayan herkese sonuna kadar saygı duyuyorum ve önlerinde ceketimi ilikliyorum" şeklinde konuştu.

Koltuk değil, CHP siyaseti yaptık

Elikesik konuşmasının sonunda koltuk siyaseti yapmadıklarını ifade ederek, "Bizler ben değil, biz siyaseti yaptık. Bizler koltuk değil, CHP siyaseti yaptık. Bizler laiklik, devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık siyaseti yaptık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporu okundu.