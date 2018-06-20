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20 Haziran 2018 11:11

Çocuk Meclisinden Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesine ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23.

Çocuk Meclisinden Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesine ziyaret

20 Haziran 2018 11:11

Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesini ziyaret etti.


Araştırma ve inceleme gezileriyle üyelerine farklı öğrenme ortamları sunan Çocuk Meclisi, bilgiyi eğlenceli yollarla gelecek nesillere aktarıyor. Çocuk Meclisi üyeleri, son olarak Ankara Kalesi’nde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde başkent tarihine yolculuk yaptı. Koleksiyoner Yüksel Erimtan’a ait koleksiyonun sergilendiği müzeyi gezen minikler, Hitit, Urartu, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok arkeolojik eser hakkında Arkeolog Ebru Ayten rehberliğinde önemli bilgiler öğrendiler. Antik Roma alfabesiyle de tanışan minikler, müzenin atölyesinde kilden tablet yapıp, tabletlerin üzerine bu alfabeyi kullanarak isimlerini yazdılar. Sanat ve arkeoloji ile iç içe bir gün geçiren çocuklar, öğretici ve eğlenceli bir geziyi daha tamamladılar.




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