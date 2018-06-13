Millet İttifakı yapanların millete vaatler vermesi gerekirken, millete çukur kazanlara yerel özerklik vaat ediyorlar” dedi.

Yerli Düşünce Derneği tarafından 24 Haziran seçimlerine az zaman kala basın toplantısı düzenlendi. Dernek adına açıklamayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptı. Topçu, “Bizim burada gördüğünüz yakın yol arkadaşlarımız 12 Eylül öncesi Ülkü Ocakları ve MHP dönemlerimizden, 12 Eylül sonrası MÇP dönemlerimizden, daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikteliğimizde beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızdır. Eskiden yeniye Yerli Düşünce çatısı altında bir araya geldiğimiz yol arkadaşlarımızla bu önemli seçimlerle ilgili düşüncelerimizi basın yoluyla milletimizin takdirine sunmak istedik” ifadelerini kullandı.

Topçu, “24 Haziran seçimlerinde millet olarak bahse konu üç aday ve onların kanatlarının altındaki BTÖ’nün adayı ile ‘yerli siyaset, milli devlet, cumhur ile cumhuriyet’ diyen ‘Cumhur İttifakı’ ve bu ittifakın adayı, Kürt’ün, Arap’ın, Türkmen’in, Alevi’nin, Sünni’nin, yani topyekûn milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih yapacağız" şeklinde konuştu.

“Hem ülkemiz hem de medeniyet coğrafyamız için oy kullanacağız”

24 Haziran seçimlerinin sadece bir partinin veya bir şahsın yanında durmak meselesi olmadığının altını çizen Topçu, “Devleti, vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğümüzü, Cumhur İttifakı’na ve onun cumhurbaşkanı adayına vereceğimiz oylarımızla koruma altına alacağız. 24 Haziran’da hem ülkemiz ve insanımızın hem de medeniyet coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ikbali, istikbali ve istiklali ile ilgili oy kullanacağımızı biliyoruz” dedi.

"Birbirine benzemez ittifakın mensuplarının BTÖ ve siyasi kanadı ile ilgili usul ve üslupları en hafifinden millet nezdinde şaibelidir"

Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin istiklal, istikbal ve ikbali ile doğrudan ilgili bir seçim olacaktır. ‘Millet İttifakı’ kurduklarını iddia eden birbirine benzemezler, BTÖ’nün siyasi adresinin barajı geçmesi için yarış halinde açıklamalar yapıyorlar. Hâlbuki terörden, teröristin dağda olanlarından, meclisteki sözcülerinden kırk yıldır canı yanmış ülke ve milletiz biz. Devlet ve millet kenetlenmiş, İmralı’daki bölücü katil sürüsünün başı susturulmuş, kahraman silahlı kuvvetlerimiz Kandil’lerini söndürmek için operasyon başlatmış iken birbirine benzemez ittifakın mensuplarının BTÖ ve siyasi kanadı ile ilgili usul ve üslupları en hafifinden millet nezdinde şaibelidir. Millet İttifakı yapanların millete vaatler vermesi gerekirken, millete çukur kazanlara yerel özerklik vaat ediyorlar. Bu ittifakın cumhurbaşkanı adaylarından biri olan kişinin ilk faaliyeti, BTÖ’nün cumhurbaşkanı adayını hapishanede ziyaret etmek oldu. Yetinmedi, BTÖ ve FETÖ terör örgütlerinin ‘öldürülsün’ dedikleri Afrin zaferimizin kahraman komutanının ‘apoletlerini sökeceğim’ diye BTÖ ve FETÖ yandaşlarına şirinlik yaptı. Bu ittifakın diğer iki cumhurbaşkanı adayları da her fırsatta BTÖ’nün cumhurbaşkanı adayı için özgürlük çağrıları yapmaktadırlar.“

“Her bir oy ile terörün her türlüsünü hüsrana uğratacağımızı biliyoruz”

“24 Haziran’da vereceğimiz her bir oy ile ülkemize BTÖ ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, Gezi ile, 17-25 Aralık ile, 15 Temmuz ile, olmadı dolar ile operasyon çekenleri, terörün her türlüsünü hüsrana uğratacağımızı biliyoruz” diyen Topçu, “24 Haziran’da gözümüze baka baka medeniyet coğrafyamızda BTÖ artığı YPG ve PYD ile partnerlik yaparak FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin de desteğini alıp harita yenilemeye çalışanların rüyalarını kabusa çevireceğimizi biliyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinin ve basınının taraflı tutumuna da değinen Topçu, “Eskiden ordular kurarak bize ve istikbalimize alenen saldıranlar, şimdi üzerine vazife olmayan işler yaparak hangi taşı kaldırsak altından çıkmaktadır. 24 Haziran’da inşallah güya müttefik olduğumuz ancak her fırsatta üzerimize hücuma geçen ülkeleri, anlı şanlı gazeteleri ile destek çıktıkları ülkemizde karşılığı tartışılan birbirine benzemez siyasetçileri, onlara meydanlarını, sokaklarını açarak mitingler yaptıranları, destekledikleri maşalarla birlikte sandıklara gömeceğiz” açıklamasında bulundu.