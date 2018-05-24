Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı (2)

Epeyce gerilettiğimiz, ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp kalıcı bir şekilde düşüreceğiz” dedi.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesinin üçüncü bölümünde millet ile güçlü demokrasi hedefini paylaştıklarını belirten Erdoğan, “Biz demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttüm. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye’de hakların özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden, standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan taviz vermedik. 24 Haziran seçimlerinden sonra da demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi demokraside de bir üst sınıfa çıkartacağız. Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizle cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” diye konuştu.

“Devlet yönetiminin her kademesinde istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkartmak için çalıştık”

“Ana muhalefetin 15 Temmuz’u kontrollü darbe olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan OHAL’i diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir” diyen Erdoğan, tüm dünyanın Türkiye’yi darbeler ve terör örgütleri karşısındaki duruşu sebebiyle taktir ettiği bir süreçte ana muhalefetin böyle bir tavır takınmasını milletin unutmayacağını söyledi. AK Parti’nin bir laiklik tanımı olduğunu belirten Erdoğan, “AK Parti laikliği, dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyor. Tek parti döneminde, darbe ve vesayet döneminde millete karşı baskının bir aracı haline getirilen laiklik anlayışına karşı biz kendi tanımımızı milletimizin taktirine sunuyoruz. Bu çerçevede FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak devlet yönetiminin her kademesinde istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkartmak için çalıştık, çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni durumlara karşı gereken tedbirleri süratle ele alacağız”

STK’ların hukuki statülerinden diğer kurumlarla ilişkilerine, mali kaynaklarına kadar tüm işlemlerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulacağını belirten Erdoğan, “Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak herkesin hakkını daha iyi koruyabileceği yöntemler geliştireceğiz. Yargının milletimizin gözünde hak ettiği saygın yere gelebilmesi için gereken reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırma, kolaylaştırma ve basitleştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Güvenlik konusunda ortaya çıkan yeni durumlara karşı gereken tedbirleri süratle ele alacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Güvenlik politikalarımızı hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde uygulayacağız. Örgütlü, siber, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edecek yöntemleri geliştiriyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde bir kalite seferberliği başlatıyoruz”

Seçim beyannamesinin 4. başlığını insan ve toplum olarak belirlediklerini kaydeden Erdoğan, “Eğitimin alt yapı desteğini geçtiğimiz 16 yılda büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki yılda tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir. Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye harcayacağız. Hedefimiz tarihsel, kültürel ve toplumsal gerçeğimize dayalı potansiyelimizin tüm boyutları ile açığa çıkartılmasını sağlayacak bireyden topluma, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim ortamını inşa edebilmektir. Bunun için eğitimde bir kalite seferberliği başlatıyoruz. Kurumsal yapılardan okul türlerine, öğrencilerin becerilerinin değerlendirilmesinden öğretmenlerimizin niteliklerine kadar eğitiminin her alanında çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Müfredatı ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleyeceğiz. Kültür ve sanat yeni dönemdeki önceliklerimiz arasında yer alacak bir diğer konudur. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız. Her alanda eksiklikleri tamamlayacağız, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Kültürümüzün dünyaya tanıtımında çok önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine özel destek vereceğiz. Kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar anlayışıyla tüm vatandaşlarımız için cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Sağlık sektöründe de yerlileştirme oranını sürekli yükselteceğiz”

Sağlık alanının AK Parti’nin en başarılı olduğu alanlardan birisi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız. Şehir hastaneleri projelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Şuana kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri şehir hastanelerimizi hizmete açtık. Artık dedelerimizin ninelerimizin duaları gelmeye başladı. Manisa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara şehir hastanelerimizi bu yıl bitmeden açıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz ülkemizde sağlık hizmetlerinin standardını bir üst seviyeye yükseltecektir. Sağlık sektöründe de yerlileştirme oranını sürekli yükselteceğiz. Ülkemizdeki nüfusun gen havuzunu çıkartacak ve kişiye dayalı tıp uygulamalarını geliştireceğiz” dedi.

“Hedefimiz, günlük 4,3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamaktır”

“Gençlerimize sadece güvenmekle kalmıyor, onlara her alanda en iyi geleceği hazırlamaya çalışıyoruz” diyen Erdoğan, nitelikli eğitimle gençlere sadece iş değil aynı zamanda kariyer sahibi olmalarını da hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, “Üniversite ve yurt konusunda attığımız adımları taçlandıracak projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk. Seçilme yaşını önce 25’e, şimdi de 18’e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı amaçlıyoruz. Her alanda kadınların etkin birer fert olarak süreçlere katılımını artırmayı sürdüreceğiz. Kadına şiddetten çocuk yaşta evliliğe kadar kadınlarımızın mağduriyetine yol açan sorunlarla mücadeleyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, saygılı ve kendine güvenen fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Hedefimiz gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun şekilde günlük 4,3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamaktır. Yaşlılarımıza ve engellilerimize yönelik çok önemli projelerimiz var. Hepsini yeni dönemde hayata geçireceğiz. Sporu geliştirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerinden birisidir. Emeklilerimize Kurban ve Ramazan bayramlarında biner lire ikramiye vererek onlara önemli bir destek sağladık” diye konuştu.

“Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük taviz vermeyeceğiz”

Yeni dönemde güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacaklarının altını çizen Erdoğan, “Bizim ekonomide başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük taviz vermeyeceğiz. Yük sek büyüme ekonomi politikalarımızın lokomotifidir. Büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu alanlardan başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını artırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretimimizin ve ihracatımızın ithalata olan bağımlılığını azaltacağız. Sermaye piyasalarımızı yeni araçlarla derinleştirerek işletmelerimizin bu imkanları daha etkin kullanmasını sağlayacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz, ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. Yeni pazarlar bularak ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. KOBİ’lerin verimliliğini artıracak, dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye 100. yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayi sahibi olan, yüksek katma değerli tarımsal üretimi olan, küresel bazda örnek gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecek” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz”

Beyannamenin 6. başlığını stratejik sektörler ve yenilikçi üretim olarak tespit ettiklerini belirten Erdoğan, “Bilim, teknoloji ar-ge konusunda başlattığımız çalışmaları milli teknoloji hamlesi ile yeni bir boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden ar-ge desteklerine kadar pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika’da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü’nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. İmalat sanayimizin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3 bine yakın ürünü 43 gruba ayırarak bunlara odaklanacağız. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar için 6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Türkiye’nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz. Deniz taşımacılığında ilk aşamada 20 yaşına geçmiş 100 civarındaki kosterden başlayarak gemi filomuzu hızla yenileyeceğiz. Katma değeri yüksek kimyasalların üretimini özendireceğiz. Savunma havacılık sanayi önem verdiğimiz başka alan. Yaşadığımız tecrübeler savunma sanayinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımızı göstermiştir. Bunun için teknolojik dönüşümü arkadan takip eden değil, bu dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik vereceğiz. Silahlı ve silahsız İHA’lar konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral verdi. Afrin’de, Cerablus’ta bunu yaşadık. Şuanda iç güvenlikte bunu yaşıyoruz. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanlarında daha etkin hale gelmesi gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Altay milli tankı seri üretim aşamasına geldi. Motorları yerli olarak tasarlayıp üretecek adımları attık. Bu çalışmaları yeni dönemde hızlı sonuçlandırıp ticari kullanım aşamasına getireceğiz. İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Açık denizlerde de görev yapabilecek havuzlu çıkarma gemisinin üretimini süratle tamamlayarak donanmamıza dahil edeceğiz. Hava savunma sistemleri projelerinde önemli mesafe kat ettik, bunları hızla bitireceğiz. Uzayda bayrağımızı temsil edecek çalışmaları yürütecek uzay ajansımızı bu yıl kuruyoruz. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst seviyede değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bor başta olmak üzere ülkemizin sahip olduğunu yerli ham maddeleri en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Tarım politikalarımızı, tarım ve gıda güvenliğimizi temin edecek şekilde geliştireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkartmaktır. Tarım desteklerini yeniden düzenleyerek daha etkin hale getireceğiz. Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini yatırım yapmaları için girişimcilerimize açacağız. Hayvan varlığımızı artırarak kırmızı et tüketiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz. Doğu Anadolu bölgemizde hayvancılığın geliştirilmesine önem vereceğiz. Ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkartacağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilometreye çıkarttık, bunu da 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Hızlı tren hatlarını süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Demiryolu ağımızı 25 bin kilometreye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sektörü demir yolu taşımacılığında da etkin olmaya teşvik edeceğiz. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını daha hizmete alacağız. 2020 ve 2021 yıllarında 2 yeni uyduyu daha uzaya göndererek bu alandaki yerimizi perçinleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştireceğiz”

Seçim beyannamesinin 7. başlığının çevre, şehircilik ve yerel yönetimler olduğunu belirten Erdoğan, “ÇED süreçlerinin daha etkin kullanımını, uygulanmasını temin edeceğiz. Su havzalarının tamamını koruma altına alacak bütüncül bir yönetim modeline geçeceğiz. Orman alanlarımızın büyüklüğünü ülkemizin üçte birini kapsayacak şekilde 233 milyon dekara çıkartacağız. Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. Tarihimizden aldığımız ilhamla insanın aynası olarak gördüğümüz şehirlerimizi karakter sahibi mekanlarla estetik, huzurlu ve güvenli hayat alanları haline dönüştürmekte kararlıyız. Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görüyoruz. İnsanı merkeze alarak kültürün, sanatın, yeşil vazgeçilmez parçaları olduğu şehirler kurmak ve yaşatmak istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.