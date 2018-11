Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 2 asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik te her türlü estetikten, güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkezinde, Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa dönüştürerek inşallah ülke genelinde güçlü bir STK'ya sahip olalım diyorum" ifadelerini kullandı.

"Aykırı herhangi bir davranış içinde olmak haramdır"

Ülkenin geleceğinin inşasını üstlenen AK Parti kadrolarının her konuda bilgi ve birikime sahip olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Teşkilatlarımızda görev alan her arkadaşımız birer siyasi temsilci olmanın ötesinde birer kanaat önderi, dava insanı olarak milletimizle aramızdaki en güçlü bağı temsil etmektedir. Kendisini AK Partili olarak gören her arkadaşımız ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla çalışmalarını yürütmelidir" diye konuştu.

Partililere seslenen Erdoğan, "AK Partililer koşacak ki, Türkiye yürüsün. AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki, Türkiye üretmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Partililer 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki, milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Partililer her konuda proje üretecek ki, ülkemizde yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün. Eğer AK Partiliyim diyorsak bizlere durmak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze aykırı herhangi bir davranış içinde olmak haramdır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden de sizlerin gayreti, milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkar"

Göçebe kavramı üzerinden Türkleri iğnelemeye kalktıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz dünyanın her yerinde kendine vatan yaptığı coğrafyaları imar ve inşa eden, kültürünü ve medeniyetini sürekli ileriye taşıyan bir milletin mensuplarıyız. Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkar. Halbuki biz sadece bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, aynı zamanda yerleştiğimiz her yeri abat etmiş bir milletiz. Bugün gidin Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Kafkasya'ya, Balkanlar'a, Akdeniz ve Karadeniz havzalarına, hepsinde de ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Uzaklardan gelmiş olsak ta, Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanmış ve ayak bastığımız her yere mührümüzü vurmuşuzdur, biz böyle bir milletiz. Ecdadımız sadece şehirler inşa etmekle kalmamış onlara kendini ruhunu da üfleyerek hepsini bize ait hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bizim tüm şehirlerimizde taş ile toprak arasında, eksiği ile fazlasıyla insanımızın kültürünü ve gönül dünyasının zenginliklerini görürsünüz" açıklamasında bulunan Erdoğan, eskilerin 'Bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir' şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Şehir ile insan arasındaki ilişkiyi anlatırlar" dedi.

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum'u uyaran Erdoğan, "Murat, buna göre dikkat et. Diyoruz ki, dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, onun ardından oralarda çevrecilik ve inşaların devamı. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu" diye konuştu.

"Yalan bunun en büyük sermayesi"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bugüne kadar milyonlarca fidanı, milyonlarca ağacı biz Türkiye'de diktik, ağaç kesen iktidar olmadık, diken olduk. Böyle bir aşkla kurulmuş veya ihya edilmiş şehirlerden bilgileri ile ve yürekleri ile güçlü nesillerin yetişmesinden daha tabi ne olabilir. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor, yahu git, o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz şok, zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Bu kadar anlatıyoruz, şu kadar derslik yaptık, ne kadar öğretmen atadık anlatıyoruz ama kulağı var duymuyor. Bu bizim işimiz. Geldiğimizden bu yana sınıflarda 75 kişilik öğrenci ortalaması varken Bay Kemal bu sayısı 30'a düştü. Nerelerden nereye geldik. Bunu ona ya kimse anlatmıyor veya anlatıyorlar işine gelmiyor. Öyleyse siz anlatacaksınız. Yalan bunun en büyük sermayesi. ‘Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin, ‘Bay Kemal' deyin" şeklinde konuştu.

"Sadece ruhumuzun değil, bedenimizin de zindanlarına dönüştü"

Medeniyetin sembol şehirlerine bakıldığında ceddin sadece inşa etmediğini, ibadet ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Tasavvuruna uygun şekilde insan merkezli mekanlar görürüz oralarda. Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin ve tevazunun aynı anda buluştuğu şehirlerimize yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Medeniyetin maddi unsuru olan mekan ve kültür üretimi konusunda sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam olarak farkında olmadığımızı, olamadığımızı düşünüyorum. Son 2 asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik de her türlü estetikten, güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz. Her alanda küresel düzeyde yaşanan tekdüzeleşme, gücünü farklılıklarımızdan alan zenginliğimizi önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Eskiden her biri diğerinden güzel eserlerimizle donatarak, içinde ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler daha sonra çirkinliklerin kuşatması altında sadece ruhumuzun değil, bedenimizin de zindanlarına dönüştü" ifadelerini kullandı.