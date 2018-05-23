Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi iftarda Bağlum’da bir aileye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile orucunu açmak için Sargın çiftinin evine konuk oldu. Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açarken, aile fertleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram’daki hesabından paylaşarak, "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından Ramazan bereketi hiç eksik olmasın" dedi.

İftar sonrası aynı mahalledeki Abdil Kırboğa’nın evine de konuk olan Erdoğan, çay içerek aile fertleriyle sohbet etti. Kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla kısa bir sohbetin ardından Bağlum’da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin kabrini ziyaret etti. Şair Abdurrahim Karakoç ve İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal’ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen Erdoğan dua etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eski oturduğu yer olan Keçiören’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Twitter hesabından, ’’Bağlum halkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Kadirşinas hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanımız ve AK Partimize desteğiyle sandıkları patlatacağına söz verdi” açıklamasını yaptı..

İftar için Sargın ailesine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile eşi Hatice Ak ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek eşlik etti.