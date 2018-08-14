Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Döviz Çağrısına Bir Destek De Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar'dan Geldi
14 Ağustos 2018 10:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz çağrısına bir destek de sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar’dan geldi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, başlattığı kampanya ile yurt dışından emeklilik işlemleri için başvuruda bulunacak olanların bin Euro bozdurduklarını ait dekontları göndermeleri halinde danışmanlık ücreti almayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz çağrısına bir destek de sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar’dan geldi

14 Ağustos 2018 10:58


Avrupa’da 27 ülkede temsilciliği olan Osmanlı Emeklilik adı altında emeklilik işlemleri ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildiren Erhan Nacar,ABD ile yaşanan Dolar krizinde Cumhurbaşkanı Erdogan’a herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşın kazananının Türkiye olacağı inancını da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına sessiz kalamayacaklarını ifade eden Nacar, Nacar, başlattıkları kampanya ile Avrupa’da ve Türkiye’deki bütün temsilciliklere 1000 Euro bozdurduklarına dair dekont getiren vatandaşlardan danışmanlık ücreti almadıklarını belirterek,"Bu uygulamaya ülkemizde Doların hızının yavaşlaması, Türkiye’ye yapılan bu saldırının tamamen bertaraf edilmesi halinde sonlandırılacak. ’Avrupa bizim ekonomimizin üzerinden kirli ellerini çekene kadar bu kampanyamızı devam ettirme kararı içindeyiz.Ankara Kızılay’daki ofisimize şuana kadar yüzlerce kişi geldi ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Ellerindeki dövizleri bozdurduklarına dair makbuzlar da bizim onlar için ücretsiz danışmanlık yapmamızı sağlıyor. Şuana kadar yaklaşık beş yüz kişinin dövizlerini bozup bizlere gösterdiklerini tespit ettik" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç