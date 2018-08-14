Avrupa’da 27 ülkede temsilciliği olan Osmanlı Emeklilik adı altında emeklilik işlemleri ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildiren Erhan Nacar,ABD ile yaşanan Dolar krizinde Cumhurbaşkanı Erdogan’a herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşın kazananının Türkiye olacağı inancını da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına sessiz kalamayacaklarını ifade eden Nacar, Nacar, başlattıkları kampanya ile Avrupa’da ve Türkiye’deki bütün temsilciliklere 1000 Euro bozdurduklarına dair dekont getiren vatandaşlardan danışmanlık ücreti almadıklarını belirterek,"Bu uygulamaya ülkemizde Doların hızının yavaşlaması, Türkiye’ye yapılan bu saldırının tamamen bertaraf edilmesi halinde sonlandırılacak. ’Avrupa bizim ekonomimizin üzerinden kirli ellerini çekene kadar bu kampanyamızı devam ettirme kararı içindeyiz.Ankara Kızılay’daki ofisimize şuana kadar yüzlerce kişi geldi ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Ellerindeki dövizleri bozdurduklarına dair makbuzlar da bizim onlar için ücretsiz danışmanlık yapmamızı sağlıyor. Şuana kadar yaklaşık beş yüz kişinin dövizlerini bozup bizlere gösterdiklerini tespit ettik" dedi.