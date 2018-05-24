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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla Mücadele Konusundaki Yeni Ve Çok Ciddi Önlemleri Seçimden Sonra Yürürlüğe Koyacağız" Dedi.
24 Mayıs 2018 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusundaki yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden sonra yürürlüğe koyacağız" dedi.
IHAAW154228-SIY/24-05-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusundaki yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden sonra yürürlüğe koyacağız" dedi.
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24 Mayıs 2018 15:42
24.05.2018 15:42:28 TSI NNNN
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