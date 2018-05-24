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24 Mayıs 2018 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelemizi inlerine girmek suretiyle kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

IHAAW152716-SIY/24-05-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelemizi inlerine girmek suretiyle kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

24 Mayıs 2018 15:27

24.05.2018 15:27:16 TSI NNNN




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