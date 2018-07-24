» Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle Mücadelede Ihtiyaç Duyulan Düzenlemeler TBMM Tatile Girmeden Hayata Geçecek. Bedelli Askerlikle Ilgili Düzenlemeyi De Bu Hafta Meclis'ten Geçirerek Sözümüzü Tutmuş Olacağız. Türkiye'yi Bir Daha Bedelli Kan
24 Temmuz 2018 12:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler TBMM tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye’yi bir daha bedelli kan
IHAAW121958-SIY/24-07-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler TBMM tatile girmeden hayata geçecek.
Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" dedi.
24.07.2018 12:19:58 TSI
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