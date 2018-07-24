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24 Temmuz 2018 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler TBMM tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye’yi bir daha bedelli kan

IHAAW121958-SIY/24-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler TBMM tatile girmeden hayata geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

24 Temmuz 2018 12:19

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" dedi. 24.07.2018 12:19:58 TSI NNNN




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