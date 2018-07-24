Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" dedi. 24.07.2018 12:19:58 TSI NNNN