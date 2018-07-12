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12 Temmuz 2018 15:05

Denizde boğulan 10 yaşındaki Zehranur son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’dan tatil için gittikleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan 10 yaşındaki Zehranur son yolculuğuna uğurlandı

12 Temmuz 2018 15:05


Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi Tuzla mevkiindeki halk plajında meydana gelmişti. Ankara’dan tatil için Ayvalık’a giden Vildan Adıgüzel ve kızı Zehranur Adıgüzel, plaja gidip denize girdi. Zehranur Adıgüzel, suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Olayı fark eden tatilciler tarafından denizden çıkarılan Zehranur’a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Zehra son yolculuğuna uğurlandı


Adıgüzel ailesinin en küçük çocuğu olan Zehranur’un cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için Ankara’ya getirildi. 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel için Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Muhammediye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Küçük kız, cenaze namazının kılınmasının ardından ailesi ve akrabaları tarafından toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.




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