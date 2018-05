Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadın STK temsilcileriyle Başkanlıkta hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldi. Başkanlık yemekhanesinde gerçekleşen iftara Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yanı sıra, Diyanet’in kadın personeli ve kadın STK temsilcileri ile birlikte davetliler katıldı. Erbaş, Allah’ın rızasını gaye edinen ve bu amaçla çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşlarını paydaş kabul ettiklerini dile getirdi.

Erbaş, bir yandan rahmet ve mağfiret iklimine bir daha kavuşmanın heyecanını yaşarken, diğer yandan dünyada yaşanan acılar, sıkıntılar ve devasa sorunlar nedeniyle kalplerin buruk, gönüllerin mahzun olduğunu ifade ederek, “İşte Gazze, Suriye, Arakan, Yemen ve daha birçok çok acılı coğrafyanın hüznünü yaşarken her gün yeni sorunlar, insanlığın huzuruna kasteden yeni müdahalelerle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin her zaman mazlumların acılarının giderilmesi için her türlü yardımı ve desteği sağladığını dile getiren Erbaş, “Bu gibi durumlarda kadın sivil toplum kuruluşlarının gayretleri her türlü takdirin üstündedir. Adeta seferber olurlar ve anne duyarlılığıyla acıların sarılması için sıcak kampanyalar yürütürler” diye konuştu.

Erbaş, ramazan ayının bütün diğer ayları aynı şuurla, aynı duyarlılıkla yaşanılması için bir eğitim dönemi gibi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kadın STK temsilcilerinin faaliyetleri ile İslam’da kadının ikinci sınıf olduğuna dair oluşan yanlış algıyı bozduklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

“İnanan kadınlar olarak sizler, hayır hasenat ve toplumsal duyarlılıklar açısından öncülersiniz. Açık yüreklikle ve hiçbir komplekse girmeksizin şunu ifade etmeliyiz ki İslam’da mükellefiyetlik ve muhataplık bakımından hiçbir ayrım yoktur.”

Sivil toplum kuruluşlarında asıl olanın gönüllülük olduğuna işaret eden Erbaş, “Allah’ın rızasını kazanmak, biz müminlerin temel gayesi olduğu için herhangi maddi ve dünyevi beklenti olmaksızın bu gibi faaliyetler içinde kolaylıkla yer edinebiliriz. Ancak bu duygumuzu istismar ederek görüntüde hayır işi gibi duran, ancak gerek toplumumuza ve gerekse milletimizin birliğine kast eden yapılara karşı duyarlı olmamız gerekir” şeklinde konuştu.