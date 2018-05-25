Diyanet-Sen’den basında çıkan haberlere ilişkin açıklama

Söz konusu haberlerin kurgulanarak medyaya servis edildiği anlaşılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Diyanet-Sen’den yapılan açıklamada, basında yer alan haberlerde din görevlilerinin fişlenerek isimlendirildiği ve bu isimlerin Van Şube Başkanı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiği iddiasının yer aldığı belirtilerek, "Başkanlığın konu ile ilgili resmi ve elektronik imzalı açıklamasında söz konusu Diyanet-Sen Şube Başkanı Nurullah Arvas’ın herhangi bir yazışmasına, gönderimine rastlanılmadığı imzalı nüsha olarak tarafımıza iletilmiştir. Bu durum açık şekilde göstermiştir ki, şube başkanımızın mesnetsiz bir iftira ile yıpratılmak istenmesi, hedef haline getirilmeye çalışıldığının farkındayız. Fakat atılan iftiralar, kurgulanan yalan beyanatların hiçbir gerçekçi tarafı bulunmadığı gibi hedef haline getirilmeye çalışılan şube başkanımızın yanında olduğumuzu deklare ediyoruz. Yasaları hiçe sayarak, kişilerin özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıp, kanıtlanmamış söylemlerle birilerini suçlamaya çalışmak yasaların izin vereceği bir durum değildir. Diyanet-Sen olarak sivil toplum örgütü vasfımızı yerine getiren bütün şube başkanlarımızın birinci misyonu din görevlilerinin haklılığını her zaman savunmaktır. Diyanet-Sen olarak başarının adresi olduğumuz kanıtlanmış bir gerçektir. Bu başarıyı şahıslar üzerinden itibarsızlaştırmaya kalkmak, kişiler üzerinden bir kurumu hedef göstermek art niyet taşımaktadır" denildi.

Türkiye’nin birçok yerinde yetkili sendika temsilcisi olan şube başkanlarının sendika değerlerine, inanca, sendika vasfına aykırı bir tutum içerisine girmeyeceği kaydedilen açıklamada, "Hal böyle iken birilerinin meslek hayatını, kişisel haklarını, suçlu ya da suçsuz konumlarını yönlendirmek, şekillendirmeye çalışmak bir din görevlisinin yapacağı görevler arasında yer almaz. Van Şube Başkanımız hakkında ortaya atılan yalan ve kurgulanmış ifadelerin takipçisi olacağımızı, bu konunun hukuki sürecini başlattığımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.