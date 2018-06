Diyanet’te bayramlaşma

Erbaş, "Bizim idealimiz bütün insanlığın huzurudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada bir konuşma yapan Erbaş, personelin Ramazan Bayramını tebrik etti. Erbaş, Diyanet ailesi olarak yoğun ve güzel bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, "Bir taraftan milletimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edebilme gayretiyle birimlerde daha yoğun çalıştınız, diğer taraftan özel hayatınızda iftarlarla, ibadetlerle güzel ve bereketli bir Ramazan ayı geçirdik" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu sene 84 ülkeye yardım götürdüğünü, iftar sofraları kurduğunu ve 90 bin aileye gıda paketi dağıttığını kaydetti. Ramazan teması olarak belirledikleri israf konusunu ülke genelinde kapsamlı faaliyetlerle ele aldıklarını dile getiren Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“İftar sofralarımızı da bu anlayışa uygun şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Afiyet olsun, israf olmasın dedik bunun da geri dönüşlerini bize mutluluk verecek derecede iyi noktalarda aldık. Büyükelçiler iftarı gibi, basın mensupları iftarı gibi organizasyonları kurumumuzun yemekhanesinde kendi yemekhane personelimizin desteğiyle düzenlememiz de kanaatimce daha anlamlı oldu. Bu hizmetlerde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 1980 yılında imamlığa başladığım andan bugüne kadar 18 yıl hizmet ettiğim ve yaklaşık olarak 9 aydır da başkanlık emanetini taşıdığım bu kurumda sizler gibi seçkin bir ekiple çalışmaktan dolayı onur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hizmete yansıyacak. Milletimize hem din hizmetini hem de din eğitimini ulaştırmada, kanunun bize verdiği, toplumu din konusunda aydınlatma vazifemizi daha nitelikli bir şekilde yapmaya devam edeceğiz."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının konumu, potansiyeli ve hizmetleri açısından ülkenin çok önemli kurumlarından biri olmasının yanında dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde hizmet sunan küresel bir teşkilat olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte daha yakından gördük ki ülkemizin bütün kurumlarının ve milletimizin yanında dünyadaki bütün Müslüman ülke ve toplulukların da bize ilgisi ve bizden beklentisi var. Hem gittiğimiz yerlerde hem de yurt dışından Başkanlığımızı ziyaret için gelen heyetleri dinlediğimizde bunu görüyoruz. İşte bu büyük onurun da, sorumluluğun da sahibi bizleriz. Hep beraber bu sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz. Biz burada, merkezde ne kadar iyi, düzenli ve özveriyle çalışırsak, teşkilatımıza ne kadar umut ve heyecan katarsak, taşradaki bütün meslektaşlarımız o kadar çok hizmet edecek ve bütün yeryüzünde umutla bize bakanların yüzündeki tebessüm o kadar artacaktır. Bunun için işimiz vaktimizden daha çok ve hiçbir sorumluluğumuzu öteleme lüksümüz yok. Onun için ben diyorum ki, hasta olacak, yorulacak zamanımız yok. Hasta olmamak, yorulmamak için tedbirlerimizi alalım. Aksi halde ümmet ve insanlık için bizden istenen ve yapmamız gerekirken yapmadığımız işlerin hesabını Allah’ın huzurunda veremeyiz. Artık insanların gelmesini beklemeden biz gitmek, ellerinden tutmak, gönüllerine dokunmak zorundayız. Başta bütün mensuplarımız olmak üzere, herkese karşı, kırmadan, kucaklayıcı bir tavırla, gösterişten uzak samimi bir kalp ile insanlarımıza yaklaşmak durumundayız" şeklinde konuştu.

"Bizim idealimiz bütün insanlığın huzurudur"

İnsanın hayatında idealin önemine işaret eden Erbaş, "İnsan ideali kadardır ve insan derdiyle insandır. Dert konuşturur, dert hareket ettirir. Derdimiz olursa yapmış olduğumuz işlerin sonucu da bereketli olur. Bizim idealimiz bütün insanlığın huzurudur. Derdimiz de insanlığın derdidir. Asıl kazancımız Rabbimizin huzuruna vardığımızda yüzümüzü ağartacak olan hizmetlerimizdir. Hayallerinin peşinde koşmayan ve idealini kaybedenler için ’İnsanların çoğu 25 yaşında ölür, 70 yaşında gömülür’ denilir. Yani insan heyecanını, idealini, yaşama sevincini kaybettiğinde tükenmeye mahkum olur" değerlendirmelerinde bulundu.

"Ümmetin ve insanlığın sorunlarına ve çıkış yollarına dair çalışmalar yapmak zorundayız"

"Üç açıdan mutlaka kendimizi geliştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız" diyen Erbaş, "Birincisi imkanları, potansiyeli ve hizmetleriyle dünya çapında bir teşkilatta hizmet ediyorsunuz. Başkanlığın gelecek perspektifi, hizmet planlamaları, sorunları, çözüm yolları gibi alanlarda kafa yormalıyız. Bilhassa çalıştığınız alana bütün yönleriyle vakıf olmalıyız. Bu anlamda getireceğiniz her türlü teklif, hizmet ve proje için müteşekkir olacağımdan ve her türlü destek ve teşvikte bulunacağımdan hiç şüpheniz olmasın. İkincisi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tanıma, ümmetin ve insanlığın sorunlarına ve çıkış yollarına dair çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun için mutlaka okumalarımız olmalı, ders halkaları ve müzakere ortamları oluşturmalıyız. Merkez teşkilatımız sadece teknik ve planlama yönüyle değil, entelektüel olarak da taşra ve yurt dışı teşkilatımızın motoru olmalıdır. Üçüncüsü ise kişisel formasyonlarımızı, kariyerimizi ve yeteneklerimizi sürekli geliştirmeyi ihmal etmeyelim. Bilgisayar programları, yabancı dil gibi alanlarda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunları ihmal etmediğinizde emin olun her şeyden önce Allah emeklerinizi zayi etmeyecek ve gayretlerinizin karşılığını nasip edecektir" açıklamasını yaptı.

Her şeyden önce kardeşler topluluğu olduklarının altını çizen Erbaş, "Statülerimiz, bulunduğumuz kadrolar sadece bizim sorumluluğumuzu ifade eder. Allah’a kulluk ve imanda kardeşlik açısından farkımız yoktur. İnsan olmanın gereği değişik görüşler, tercihler, zaman zaman sorunlar olabilir. Ama asla grupçuluk, sendikacılık, hemşehricilik ya da benzer hiçbir şey kardeşlik hukuku ve ahlakının önüne geçmemeli ve adaleti, liyakati ve muhabbeti zedelememeli" dedi.

Bayramlaşmaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve merkez teşkilatta görev yapan personel katıldı.