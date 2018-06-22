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22 Haziran 2018 23:22

Dünya Şampiyonasında derece yapan güreşçiler Kızılcahamam’da karşılandı

Rusya’da düzenlenen Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda derece kazanan Kızılcahamamlı sporcular ilçede coşkuyla karşılandı.

Dünya Şampiyonasında derece yapan güreşçiler Kızılcahamam’da karşılandı

22 Haziran 2018 23:22


Rusya’da düzenlenen Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda dereceye giren Kızılcahamam Belediyesinin güreş takımı sporcuları İsmail Hakkı Bostancı ve Mahir Can Yurt, coşkuyla karşılandı. Kızılcahamam girişinde karşılanan sporcular için konvoy ile şehir turu gezisi yapıldı. Ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi.


Kızılcahamam’da amatör spora destekler verdiklerini meyvesini şampiyonluklarla aldıklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Kızılcahamam için alışılmış bir durum olan Dünya Şampiyonlukları başka bir ilçelerin beklentisi halindedir. Güreşçilerimiz İl Şampiyonlukları, Türkiye Şampiyonlukları ve bundan öncede hem Balkan hem de Dünya Şampiyonlukları elde etmiştir. Hedefimiz Olimpiyat Şampiyonluğunda derece yapmak ve şampiyon olmaktır. Bu vesile ile güreş takımımızın hocalarını spor camiasını ve şampiyonlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.




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