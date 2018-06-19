Araştırmalar dünyada tüm uzun boyluların, güzellerin ve yakışıklıların diğerlerinden daha öne çıktığını gösteriyor. Hep güçlüler lider olarak görülmek istenir, kimse güçsüzü lider görmek istemez. Önünde yürüyen insanlardan cesaret alır ve onunla kendini bulur aslında. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ellerinin açık olması ’sizi kucaklıyorum, samimiyim, dürüstüm’ mesajı verir" dedi.

Beden dili üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı bir iletişim aracıdır. Hatta iletişimimizde çoğu zaman ne söylediğimizden ziyade hangi beden dilini kullandığımız daha önemli. Beden dili hareketleri ve anlamları bir çok ülkeye göre farklılıklar gösterebilirken, aynı zamanda evrensel bir beden dilinden de bahsedebiliriz. Salt evrensellikle ya da kültürle değişen beden dilinin yanı sıra bir de toplumsal cinsiyetimiz ile alakalı bir beden dili var. İletişim, beden dili, algı yönetimi ve görgü kuralları gibi konularda Türkiye’de 700 bin kişiye verdiği eğitimlerle bilinen Eğitim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan beden diline dair tüm detayları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) aktardı.

Dünyada yapılan araştırmalar çerçevesinde iletişimde sözlerin yüzde 7, ses tonunun yüzde 38, beden dilinin ise yüzde 55 olarak etkilediğini ifade eden Ertan, "Bir bakışınız, dudağınızın bir hareketi, bir vurgunuz, bir el hareketiniz elinizin açık veya kapalı olması bir mesaj veriyor. Dünyanın her yerinde ayrı ayrı kavramlar olduğu gibi ülkemiz için de ayrı ayrı kavramlar var. Beden dili bölgesel kavramlara ayrılabiliyor veya kültürle değişebiliyor" şeklinde konuştu.

Farkında olmadan jest ve mimiklerimizi kullandığımızı belirten Ertan, eğitimler sırasında başından geçen değişik bir örneği paylaştı. Ertan, "Bir arkadaşımız eşiyle ve yakınlarıyla anlaşamadığını söylüyor. Konuşurken el kol hareketi yapıyor ama bunun farkında değil. Onunla konuştuğumuzda, yavaş anlat, acele etme, kendini ve bedenini kontrol et dediğimizde, ’ya hocam ben neymişim’ dedi. Aynanın karşısına geçip bu hareketleri yaptırdığımızda ne kadar rahatsız edici olduğunu fark etti. Bir hafta sonra aradı ve teşekkür etti. Biz aslında kendimizin farkında değiliz, tüm duygularımızı beden diliyle ifade ederiz" diye konuştu.

"Hep güçlüler lider olarak görülmek istenir"

Ertan, İHA muhabirinin sorusu üzerine siyasi liderlerin jest ve mimiklerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyadan beden dilini en iyi kullananlardan biri olduğuna dikkat çeken Ertan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir defa boy avantajı var. Araştırmalar dünyada tüm uzun boyluların, güzellerin ve yakışıklıların diğerlerinden daha öne çıktığını gösteriyor. Hep güçlüler lider olarak görülmek istenir, kimse güçsüzü lider görmek istemez. Önünde yürüyen insanlardan cesaret alır ve onunla kendini bulur aslında. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ellerinin açık olması ’sizi kucaklıyorum, samimiyim, dürüstüm’ mesajı verir. Elini gönlüne koyması ’ben sizin gönlünüzdeyim’ mesajını verir. Karşısındaki bir milyon insanın kendisini onun gönlünde hissediyor, bu çok büyük bir mesaj" şeklinde konuştu.

Bazı hareketlerin sembol haline gelmesine ilişkin Rabia işareti örneğini veren Ertan, "Bu işaretin Türkiye için farklı bir anlamı oldu artık, birlik ve bütünlük mesajı veriyor. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet. Türkiye son yaşanılan olaylarla artık bir olalım mesajı veriyor. Simgeler daha kolay anlaşılır, sözler unutulur, simgeler kalıcı hale gelir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer örnek MHP lideri Devlet Bahçeli’nin özel yüzükleri ve elinden iç bırakmadığı tespihleri yorumlayan Ertan, "Burada objeyle kendine güç aldığını belirtebiliriz. Bunu ilk Turgut Özal kullanmıştır. Televizyonlara çıktığında o dönemi hatırlayacak olursak, laptop ile elinde bir kalemle çıkardı. Hem kendini rahatlatıyor hem de bir vurgu yaparak yönlendirme yapıyor" dedi.

Ertan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında işaret parmağını sık kullanmasını, "Parmaklarını kullanarak sözlerini güçlendirmeye çalışıyor" olarak, Muharrem İnce’nin bisikletle miting alanına çıkmasını ise "halktan biriyim" mesajı olarak yorumladı.

Ertan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in genel olarak kırmızı beyaz kıyafet tercih etmesini ise siyasi arenada milliyetçiliği ve değerleri temsil ediyor mesajı vererek bunu olumlu şekilde kullandığını kaydetti.