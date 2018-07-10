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10 Temmuz 2018 18:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında devir teslim töreni

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Fatih Dönmez, görevi Berat Albayrak’dan devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında devir teslim töreni

10 Temmuz 2018 18:45


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Dönmez, öncelikli olarak kendisini bu göreve layık gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi. Devlette bir göreve nasıl girildiğinin değil nasıl çıkıldığının önemli olduğunu belirten Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının daha önce sadece enerji sektörüyle birlikte anılırken, bakanlığın yeni anlayışla enerji sanayisi ve teknolojisi alanında da kendini göstermeye başladığını söyledi.


Dönmez, yeni sistem ile yenilenmiş kurumlarla yola devam edeceklerine dikkat çekerek, yeni hükümet sisteminde daha az sayıda kurumun, daha az sayıda yönetici ile daha hızlı bir devletten bahsettiklerine değindi. Bu kapsamda bakanlık olarak kendi içlerinde bazı değişiklere gittiklerini aktaran Dönmez, yenilenmiş kurumlarla yollarına devam edeceklerini ifade etti. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan çok şey öğrendiklerini kaydeden Dönmez, "Kendisinin temposuna, çalışma azmine ve hızına yetişmekte zorlandık. Ama aynı zamanda form da tutmuş olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarihinin en güçlü ve en dinamik dönemini yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Biz kendisinden razıyız, inşallah o da bizden razıdır" diye konuştu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 2 buçuk yıldır yoğun bir mesai ile çalıştıklarına dikkat çekti. Çalıştıkları süreç boyunca önemli bir yol haritası ortaya koyduklarını anlatan Albayrak, Dönmez’in Bakanlığı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığını söyledi.




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