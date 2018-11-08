Eski savcı Ferhat Sarıkaya, "FETÖ" üyeliğinden tutuklandı

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "FETÖ" üyeliği suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı oldu. HSK o dönemde Sarıkaya'yı açığa aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç edildiği açıklanan eski savcı Sarıkaya ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı FETÖ üyeliği suçlamasıyla Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gözaltı süresi uzatıldı

HSK 2. Dairesi, açığa alınan Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç etti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğine talepte bulundu. Bunun üzerine Sarıkaya polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sarıkaya'nın da beyanını alan nöbetçi hakimlik, Savcı Özcan'ın talebini kabul ederek, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün uzattı.

FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Gözaltına alındığı günden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresi 4 gün uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, ifade işlemlerinin ardından Sarıkaya'yı "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sarıkaya çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘FETÖ' üyeliğinden tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.