Gazi Üniversitesinden Başkan Yaşar’a ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Gazi’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde, ’Gazili Dostu Özel Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Yaşar, Gazi Üniversitesinin gelişmesine katkı sunan, üniversiteye vefa duygusu ile bağlı kişi ve kurumların ödüllendirildiği törende, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun elinden ödülünü aldı.

Yaşar, Yenimahalle’de önceliğin her zaman eğitim yatırımları olduğunu belirterek, ’’Göreve geldiğimizden beri eğitim bizim işimiz değil, okulların ihtiyaçlarını Milli Eğitim Müdürlüğümüz karşılasın demedik. İlçe sınırlarımızdaki tüm ilk, orta, lise ve üniversitelere sahip çıktık, devlet okulları da vakıf okullarıyla eşit fiziki şartlara sahip olsun istedik. Gazi Üniversitesi de bölgemiz okullarından olduğu için ne zaman ihtiyaçları olsa koştuk. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin aydınlık yarınları için iyi eğitim almış, soran, sorgulayan, araştıran ve kendilerini özgürce ifade edebilen nesillere ihtiyacımız var. Şimdi sebebi bile net olarak açıklanmamasına rağmen üniversiteleri bölmeye çalışıyorlar. Anlayabilmiş değiliz, ancak üniversitelerin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan bir ilçenin yerel yöneticisi olarak fikrimi söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimize dokunmayın. Üniversiteleri bölmeyin’’ ifadelerini kullandı.

Gazili Değerler Ödülü’ne layık görülen bir diğer isim ise Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci Nesibe Aydın oldu.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı adına ödül alan Barış Telli de ampute futbola verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Hacıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile çok sayıda iş adamı katıldı.