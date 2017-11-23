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23 Kasım 2017 15:44

‘Gıda ve Beslenme Konferansı’ Ankara’da gerçekleştirildi

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) ev sahipliğinde Başkent’te ‘1.

‘Gıda ve Beslenme Konferansı’ Ankara’da gerçekleştirildi

23 Kasım 2017 15:44

Gıda ve Beslenme Konferansı’ gerçekleştirildi.


Ankara’da GTBD ev sahipliğinde gerçekleşen ‘1. Gıda ve Beslenme Konferansı’ büyük ilgi gördü. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından birçok diyetisyen konferansta yer aldı. Beslenme, gıda ve sağlık konulu konferansta konuşmacı olarak yer alan ve açılış konuşmasını yapan Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Cepheli, GTBD’nin kimlik ve amaçlarından bahsederek, sektörün lider firmaları tarafından kurulduklarını vurguladı. Cepheli, “Derneğimiz, bir yıl içinde gıda ve beslenme konusunda bilimsel bilgi üretmeye ve üretilen bilgileri yaymaya başlamıştır. Gelecek vizyonumuz, öncelikle insan sağlığına ve beslenmesine değer katmak, toplumda bilinçli beslenme alışkanlıklarını yerleştirmesine yardımcı olmak ve hızla artan bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele de destek olmak” ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan ise konferansın ülkemize, milletimize ve sektörümüze faydalar getirmesini dileyerek, “Bu konferansın inşallah önümüzdeki senelerde geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum” dedi.


Konuşmacılardan sonra kürsüye çıkan Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sertaş, ‘Türkiye’de Gıda Takviyesi Mevzuatının Oluşma Süreci’ adı altında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sertaş, Gıda takviyesi sisteminin yanı sıra, gıda takviyesi ile ilgili iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar konusunda değerlendirmede bulundu.


GTBD Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sertaş’ın sunumundan sonra, konferansta 1. panele geçildi. Moderatörlüğünü Gülçin Üstün Can’ın yaptığı panelde, konuşmacı olarak, Prof. Dr. Gülden Pekcan, Diyetisyen Elvan Odabaşı ve DSM Beslenme Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Peter Van Dael yer aldı.




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