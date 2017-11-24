Gölbaşı’nda Öğretmenler Günü’nde Aybüke öğretmen unutulmadı

Gölbaşı’nda Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Salonu’nda düzenlenen etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, “Ülkemizi, insanlarımızı, gençlerimizi aydınlık güzel geleceklere taşıyacak olan öğretmenlerin günü kutlu olsun. Bizler biliyoruz ki işin çok zor, göreviniz çok çetin, ağır ve çok farklı şartlarda farklı yerlerde görev yapıyorsunuz. Ancak Anadolu güzel, insanımız güzel. Ektiğiniz tohumları biçiyor ve karşılığını görüyorsunuz. Bu çok güzel ve de anlamlı” ifadesini kullandı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Öğretmenler kılavuzdur. İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk mutlaka iyi sona erer. Öğretmenler insanlığın en önemli unsurlarıdır. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmayı düşlerler. Bu yüzdendir ki öğretmenlik peygamberlik mesleği diye anılır olmuştur. Bir insanı kurtarmanın, bir âlemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Bu kadar şerefle anılan bir mesleğin mensupları olarak sevgili öğretmen arkadaşlarım ne kadar ağır bir yükün emanetçileri olduğunuzun bilincinde olduğunuzdan eminim. İnsanı sevmeyi, bu toplumu bir arada tutan temel değerlere bağlılığı, ne için yaşayıp ölünmesi gerektiğinin bilincini, dostunu, düşmanını nesillere öğretecek sizlersiniz.”

Konuşmaların ardından mesleğe yeni katılacak olan aday öğretmenler yemin etti. Ardından emekli öğretmenlere Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay belgelerini verdi.

Etkinlikte, Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına konser veren öğretmenlerden oluşan koro seyirciye duygusal anlar yaşattı. Aybüke öğretmenin şehit olmasının ardından onun için hazırlanan klip izletildi. Daha sonra Müzik Öğretmeni Neslihan Çakıcı şefliğinde öğretmenlerden oluşan koro "Mağusa Limanı"nı seslendirdi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve şehit öğretmenlerin fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından son buldu. Programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhuriyet Başsacvısı Ali Çalık, Gölbaşı İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.