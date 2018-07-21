Gölbaşı’nda ‘Şehir Parkı’ açıldı

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahallelerinin kesişim noktasında 117 bin m2’lik alana kurulan Şehir Parkı, yemyeşil doğasıyla 7’den 77’ye herkese hitap edecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Şehir Parkı hakkında şunları söyledi:

“Şehir Parkı’nı Gölbaşılıların hizmetine açıyoruz. Daha sonra da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu park Gölbaşı’nın en büyük, Ankara’nın da sayılı parklarından bir tanesi olacak. İçerisinde spor tesisleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dönme dolabı, havuzları, piknik alanları, yaşlılar için yaptığımız ‘bahar evi’ ile beraber bugün itibari ile vatandaşların kullanımına açıyoruz. Resmi açılışına 30 Ağustos olarak düşünüyoruz. Ankara’nın en büyük dönme dolabı şuanda Gölbaşı’nda ve Ankara’nın da yeni simgelerinden olacak. Ankara’nın incisi olan Eymir ve Mogan Göllerinin eşsiz güzelliğinin 44 m yukarıdan daha güzel ve daha hoş bir şekilde yazın ve kışın görülecek.”

Başkan Duruay, daha sonra basın mensupları ile birlikte Şehir Parkı’nda bulunan teleferik ve dönme dolaba bindi. Aynı zamanda spor tesislerinde çocuklarla birlikte basketbol ve tenis oynadı.

117 bin m2’lik alana kurulu Şehir Parkı’nda şunlar mevcut;

"Dönme Dolap

Gölbaşı’nda inşa edilen Ankara’nın en yüksek dönme dolaplarından biri olan ‘Şehir Parkı Dönme Dolabı’nın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. 44 m yüksekliğinde ki dönme dolap yavaş tur hızı ile kullanıcılara manzara imkanı ve fotoğraf çekme fırsatı sunacak. Her bir kabini 6 kişilik kapasiteye sahip dönme dolap, konforlu kabin yapısıyla da Eymir ve Mogan Gölleri’nin manzarasının tadını çıkarmak isteyenlere rahat bir kullanım imkânı sunacak.

Yaşlılar Evi

Şehir Parkı’nda 300 m2’lik ‘Yaşlılar Evi’ bulunmaktadır. Tesiste kütüphane ve okuma salonu gibi sosyal alanlar bulunmaktadır.

Havuzlar

Şehir Parkı’nda toplamda 1’i büyük olmak üzere su ve ışık gösterisi yapan 5 adet gölet vardır.

Teleferik-Zip Line

Parkın bir bölümünde 260 metre mesafeli Teleferik-Zip Line sistemi, macera parkı, köprülü ada, minikler için kamp ve oyun alanları eğlence ve aktivite alanları vardır.

Spor Sahaları-Bisiklet-Koşu-Yürüyüş Yolu

Parkta ayrıca gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere 2 adet açık basketbol sahası, iki adet kapalı futbol sahası, iki adet kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitness alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar vardır.

Dumansız Piknik Alanları

Şehir Parkı’nda vatandaşların güzel vakit geçirebilmeleri için dumansız piknik alanları da bulunmaktadır.

Amfi- Gösteri Merkezi

Şehir Parkı’nda 250 kişilik amfi gösteri merkezi bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi

Park tasarımında enerji verimliliği ciddi önem arz etmektedir. Park içerisinde ki kapalı otoparkın üzerinde kurulan 1536 adet güneş paneli sayesinde, 407 kw elektrik üretecek park, kendi enerjisini kendi üretecek. Şehir Parkı bu özelliğiyle ile Türkiye’de ilk defa belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen otopark çatı üstü Güneş Enerjisi sistemi olma özelliği taşıyor. 117 bin m2’lik parkın tamamının elektriğini üretecek olan güneş panelleri yıllık 100 bin dolarlık elektrik üretecek.

Macera Parkı ve Kompleksi

Şehir Parkı içerisinde, 925 m2 alana kurulan ‘Macera Parkı’nda 10 metre yüksekliğinde kule iki kuleyi birbirine bağlayan 3 farklı tipte çelik halatlı tünel, tırmanma piramidi bulunuyor".