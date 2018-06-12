Güney Sudan’da iftar programları ve gıda dağıtımı

Başkent Juba’da gerçekleşen programlar vesilesiyle farklı günlerde toplam bin 500 kişiye iftar verilerek 400 aileye gıda paketi dağıtımı yapıldı. Güney Sudan İslam Konseyi ve yerel STK’lar işbirliğinde organize edilen iftar programları başkent Juba’da yer alan Konyo Konyo Camisi, Kuveyt Camisi, Hai Melekel Camisi, İslami Davet Derneği, İslam Konseyi Kur’an Kursu ve İslam Konseyi Merkez Ofisinde gerçekleştirildi. İftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi 400 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi dağıtımı da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen iftar ve gıda dağıtım programlarının ardından, Müslüman halk ve Güney Sudan İslam Konseyi yetkilileri TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti. 2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını alan Güney Sudan’ın nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini Müslümanlar oluşturuyor.