HAK-İŞ 15 Temmuz şehitlerini andı

Bir ekonomik savaşı Türkiye’nin üzerinden sürdürmeye devam ediyorlar. Emperyalistler şunu bilmeli, bu topraklar sıradan topraklar değil" ifadelerini kullanırken, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise "O geceyi planlayanlar, hala planlarından vazgeçmiş değiller" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı sendikalar tarafından Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’nde “15 Temmuz Şehitlerini Anma” programı düzenlendi. Programa konfederasyon üyelerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte şehit aileleri katıldı. Burada şehitler için dualar edilerek, Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u, Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimi olarak ifade ediyoruz. Bu hain darbe girişimi amacına ulaşamadı ama davamız ve mücadelemiz, bu hainlerin ihanetlerinin devam ettiği yönünde bize bir kısım ipuçları veriyor. Emperyalist güçler bu topraklarda bağımsız güçlü bir Türkiye’yi istemiyor. Bu sebepler 15 Temmuz’un rövanşını almak için yeni bir mücadele başlattılar. Bir ekonomik savaşı Türkiye’nin üzerinden sürdürmeye devam ediyorlar. Biz 15 Temmuz’un ikinci aşamasının başlatıldığını düşünüyoruz. Bu sebeple mücadele devam ediyor. Türkiye yeni bir mücadele ve kardeşliği ortaya koymak durumunda. Bu ihanete karşı birlikte mücadele edip ve kazanmalıyız. Geçmişte yaşadığımız acıları göze almadan bize rahat yok" ifadelerini kullandı.

"Emperyalistler şunu bilmeli, bu topraklar sıradan topraklar değil"

Suudi Arabistan Kralının Amerikan Dışişleri Bakanına söylediği bir sözü hatırlatan Arslan, "1971 yılında Suudi Arabistan Kralına baskı yapan Amerikan Dışişleri Bakanının Faysal’dan aldığı bir tarihi cevap var. Kral Faysal, Dışişleri Bakanına, ’biz geçmişte olduğu gibi develerimizin sütünü içeriz, hurmayla karnımızı doyururuz ama siz ne yapacaksınız?’ dedi. Kral belli bir süre sonra yeğeni tarafından şehit edildi. Gün bugün, gün yine dayanışma günüdür. Bu krizlerin hepsini elimizin tersiyle iterek başı dik birer yurttaş olarak yaşamak için bedel ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz. Emperyalistler şunu bilmeli, bu topraklar sıradan topraklar değil. Bu millet sıradan bir millet değil. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emperyalizme karşı dik duran, haysiyetimizi, şerefimizi ve onurumuzu ayaklar altına aldırmadan onlara karşı mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Biz onların yolunda bu ihanet odaklarına karşı mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Türkiye işgal ve darbe girişiminin hala sonuçlanmadığını belirten Arslan, "Sincan Cezaevi’ndeki yargılamaların ne yazık ki bizim için hüzün tablosu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yargılamalardaki karşılaştığımız ihanet odaklarının tavırları, üslupları bizi üzüyor. Bu yargılamaların biran önce sonuçlandırılıp, bu hainlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu yargılamaların takipçisiyiz" diye konuştu.

"O geceyi planlayanlar, hala planlarından vazgeçmiş değiller"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın şuurunu hep birlikte yaşadık. O gece uzun ve zor bir geceydi. O gece alanlarda olanlar bunu çok iyi biliyor. O geceyi, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile birlikte o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verip sokaklara çıkan milletimiz aydınlığa kavuşturdu. Rabbim o geceleri bir daha göstermesin. Fakat bu son değil bunu görüyoruz. O geceyi planlayanlar hala planlarından vazgeçmiş değiller. Dolayısıyla bu milletin nöbete devam etmesi lazım. Şuan yaşadığımız ekonomik kriz, bu darbenin devamıdır. Bu millet bunu da aşacaktır."

15 Temmuz şehitlerini anma programı, şehit ailelerine hediyelerin verilmesinin ardından son buldu.