Hamza Hamzaoğlu: “Hiçbir zaman 1 puana razı olan bir hoca değilim”

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta müsabakasında Antalyaspor, deplasmanda Başkent temsilcisi Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, her iki takım içinde zor bir maç olduğunu belirterek, “Bulunulan konum itibariyle iki takımında kazanmaya ihtiyacı olduğu ama kazananın olmadığı bir maç oldu. Maça iyi başladık. Golü bulmakta sıkıntı yaşadık. Yaşadığımız bir penaltı var mağlup duruma da düşebilirdik. Çok iyi oyun oynadığımızı söyleyemem. Takımım daha iyisini yapabilir. Bunun dışında deplasmanda bir puan almamız bizim için önemli. Çok daha iyisini yapmak zorundayız. Her maçı iyi oynamak mümkün değil. Hiçbir zaman bir puana razı olan bir hoca değilim ama oyunun gidişatı bunu getirdi. Bu süreçte kazanamıyorsak kaybetmemekte önemli” ifadelerini kullandı.