Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinden Ankara’daki bir hastaneye hasta taşıyan Şenol Kabasakal idaresindeki 06 PSN 66 plakalı özel ambulans, Dumlupınar Bulvarı’ndaki yol ayrımında Yasin Çeken idaresindeki 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, hafif ticari araç yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ambulanstaki yaralılar Şenol Kabasakal, Bahar Tek, Menekşe Şahin, Zübeyde Koyuncu ve Bahar Koyuncu ile diğer araçtaki yaralılar Yasin Çeken ve Kerim Ballı, tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ambulanstaki yaralı Bahar Koyuncu’nun doğum sonrası rahatsızlandığı ve Ankara’daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Görgü tanığı Tamer Şişman, “Ambulansın biraz süratli olduğu söyleniyor ama geçiş üstünlüğü onda mı bilemiyorum. Kazada sıkışanlar oldu, vatandaşlar olarak yardım ettik. Ağır yaralılar vardı. Ticari araçtaki şoförün durumu çok kötü değildi ama yanındaki kişinin durumu ağırdı” dedi.