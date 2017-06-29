Ankara Çankaya Polis Karakolunda görevli polis memurları, karakolun havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini fark etti. Havalandırma boşluğunu kontrol eden polis memurları boşluğa düşerek orada mahsur kalan minik kediyi gördü. Kendi imkanlarıyla kediye ulaşamayan polisler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yüksek açı tekniğini kullanan ekipler, kedinin bulunduğu havalandırma boşluğunun üst kısmına 3 ayaklı makara sistemini kurdu. İtfaiye erlerinden birisi beline bağladığı halatla kedinin bulunduğu boşluğa indi. Yavru kedinin zarar görmemesi için titizlikle çalışan ekipler, bir kutunun içine yerleştirdikleri kediyi güvenli bir şekilde boşluktan çıkardı.