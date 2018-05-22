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22 Mayıs 2018 17:40

HDP’liler Demirtaş’ın tahliyesi için verilen ret kararına itiraz etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) avukatları Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için verilen ret kararına itiraz etmek için Ankara Adalet Sarayına gelerek dilekçe verdi.

HDP’liler Demirtaş’ın tahliyesi için verilen ret kararına itiraz etti

22 Mayıs 2018 17:40


HDP avukatları geçtiğimiz günlerde cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için başvuruda bulundu. Başvurunun reddedilmesi üzerine partinin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki milletvekilleri ve avukatlar ile birlikte Ankara Adliye Sarayına geldi. Karara itiraz edeceklerini belirten HDP’liler dilekçe vermeden önce adliyenin C kapısında basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Beştaş, "Avukat arkadaşlarımız birazdan tahliye talebinin reddine dair verilen karara itiraz edecekler" dedi.


HDP’liler dilekçelerini teslim ettikten sonra adliyeden ayrıldı.




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