HDP’liler Demirtaş’ın tahliyesi için verilen ret kararına itiraz etti

HDP avukatları geçtiğimiz günlerde cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için başvuruda bulundu. Başvurunun reddedilmesi üzerine partinin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki milletvekilleri ve avukatlar ile birlikte Ankara Adliye Sarayına geldi. Karara itiraz edeceklerini belirten HDP’liler dilekçe vermeden önce adliyenin C kapısında basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Beştaş, "Avukat arkadaşlarımız birazdan tahliye talebinin reddine dair verilen karara itiraz edecekler" dedi.

HDP’liler dilekçelerini teslim ettikten sonra adliyeden ayrıldı.