Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 13:44

Her yıl 1,7 milyon çocuk çevre kirliliğinden dolayı erken ölüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, dünyada çevre kirliliğinden her yıl 1,7 milyon 5 yaş altı çocuğun, hava kirliliğinden ise 7 milyon insanın erken öldüğünü söyledi.

Her yıl 1,7 milyon çocuk çevre kirliliğinden dolayı erken ölüyor

23 Mayıs 2018 13:44


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğinin özellikle çocuklar üzerindeki etkisinin vahim boyutlara ulaştığını söyledi. Öztürk, çevre kirliliğinden dünyada her yıl 1,7 milyon 5 yaştan küçük çocuğun erken hayata veda ettiğini belirtti. Çevresel riskleri azaltarak ölümlerin 1/4 oranında azaltılabileceğini ifade eden Öztürk, tuvaletten çıkınca ellerin sabunla yıkanması gerektiğini, doğum bakım ünitelerinin iyileştirilmesinin, tüm atık suların arıtılmasının ve hava kirliliğinin önlenmesinin zaruret olduğunu belirtti. Çevresel maruziyetin ana rahminde başladığını ve yaşam boyunca etkisinin devam ettiğini söyleyen Öztürk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


’’Özellikle hamile kadınlar, trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışanlar, havalandırması olmayan mutfaklarda çalışanlar, trafik memurları ve sokak satıcıları hava kirliliğinden en çok etkilenenlerdir. Hava kirliliği sessiz katildir ve dünyada yılda 7 milyon insan erken ölmektedir. Ülkemiz ise hava kirliliği ile mücadelede devrim gerçekleştirmiştir. Yapılan yenilikler ve uygulanan projeler ise bunun en büyük ispatıdır.’’




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç