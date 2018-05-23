Her yıl 1,7 milyon çocuk çevre kirliliğinden dolayı erken ölüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğinin özellikle çocuklar üzerindeki etkisinin vahim boyutlara ulaştığını söyledi. Öztürk, çevre kirliliğinden dünyada her yıl 1,7 milyon 5 yaştan küçük çocuğun erken hayata veda ettiğini belirtti. Çevresel riskleri azaltarak ölümlerin 1/4 oranında azaltılabileceğini ifade eden Öztürk, tuvaletten çıkınca ellerin sabunla yıkanması gerektiğini, doğum bakım ünitelerinin iyileştirilmesinin, tüm atık suların arıtılmasının ve hava kirliliğinin önlenmesinin zaruret olduğunu belirtti. Çevresel maruziyetin ana rahminde başladığını ve yaşam boyunca etkisinin devam ettiğini söyleyen Öztürk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

’’Özellikle hamile kadınlar, trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışanlar, havalandırması olmayan mutfaklarda çalışanlar, trafik memurları ve sokak satıcıları hava kirliliğinden en çok etkilenenlerdir. Hava kirliliği sessiz katildir ve dünyada yılda 7 milyon insan erken ölmektedir. Ülkemiz ise hava kirliliği ile mücadelede devrim gerçekleştirmiştir. Yapılan yenilikler ve uygulanan projeler ise bunun en büyük ispatıdır.’’