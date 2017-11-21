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21 Kasım 2017 01:10

İlk müsabakalarında altın kemeri getirdiler

Kızılcahamamlı amatör kickboksçular hafta sonu Kayseri’de yapılan şampiyonada altın kemerin sahibi oldu.

İlk müsabakalarında altın kemeri getirdiler

21 Kasım 2017 01:10


Ankara Kızılcahamam’da yeni kurulan kickboks takımının sporcuları, çıktıkları ilk müsabakalarda isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Kayseri’de yapılan şampiyonada 25 sporcu yarı final ve finale, 5 sporcu da çeyrek finale yükseldi. Sporcular sekiz altın, beş gümüş, on dört bronz madalya ve takım halinde altın kemer kazandı. 14 ilden 600 sporcunun katıldığı müsabakalarda Kızılcahamam’ı temsil eden takım şampiyonluğunu ilan etti.


Grand şampiyonlar şampiyonasında Recep Can Bostancı, Avrupa ve dünya dereceli milli sporcuları eleyerek Grand Şampiyonasında ikinci oldu.


Kızılcahamam’a dönen kickboks takımı ayaklarının tozu ile makam ziyaretinde bulundu. Sporcular ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı daha sonra Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey’i ziyaret etti.




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