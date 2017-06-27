Kadın girişimciliği “Pandora Projesi” ile hayat bulacak

İtalya-H.R.Y.O, İngiltere-UBELE ve Polonya-Autokreacja’nın da ortak olduğu seminere Feminizm Derneği, Engelli Kadın Derneği, OSİAD Kadın Danışma Merkezi, Uçan Süpürge ve Türkiye Bilişim Derneği üyeleri de katıldı. Kadın girişimciliği konusunda en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve paylaşmayı hedefleyen projede aynı zamanda dezavantajlı kadınlar için eğitim yolu geliştirmek, kadın girişimciliği ve ekonomik entegrasyon alanındaki en iyi uygulamaları paylaşmak, kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, yetişkin eğitimine etkilerini iyileştirmek, diğer ortaklar tarafından başarıyla uygulanmış yeni araçlar ve metotlar kullanarak istihdam erişebilirliğini ve kadın girişimcilik ruhunu artırmaya yönelik bilgiler verildi.

Seminer, Yenimahalle Belediyesi Avrupa Birliği Ofisi yetkililerinin belediyenin kadınlar konusunda yapmış oldukları çalışmaları anlatmasıyla başladı. Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde İngiltere’den gelen katılımcı Shirley Martin de, Türkiye’de kadın alanında yapılan çalışmaları ve kadın sığınma evlerindeki gözlemlerini İngiltere modeli ile karşılaştırarak aradaki farklılıkları gözler önüne serdi. Seminer sonunda katılımcıların öneri ve beklentilerini ortaya koydukları atölye çalışmaları da sunuldu. Seminer sonunda Uçan Süpürge Derneği Proje Koordinatörü Özgür Deniz Kaya’ya projeye verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.