Kahramankazan'da öğrenci servisi kazası: 7 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Sancak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Satı Kadın Mahallesi Okul Servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada servis devrilirken 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Durumların iyi olduğu öğrenilen yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.