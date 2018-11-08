İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramankazan'da öğrenci servisi kazası: 7 yaralı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir okul servisi ile otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Sancak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Satı Kadın Mahallesi Okul Servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada servis devrilirken 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Durumların iyi olduğu öğrenilen yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.