Kamyon dorsesi üst geçide takıldı

Hasar gören üst geçitte o esnada yayaların olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Gölbaşı istikametine doğru ilerleyen bir kamyonun dorsesi açık şekilde ilerlerken Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hasar gören üst geçitte o esnada yayaların olmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Gölbaşı’nda bir tırın dorsesinin açık olmasından kaynaklanan üst geçit kazasında yaralananlar olmuştu. Yine bir dorse faciası ucuz atlatıldı.