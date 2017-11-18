Kaynak teknolojisi Yenimahalle’de masaya yatırıldı

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi”ne katıldı.

2 gün boyunca Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte Başkan Yaşar “Kaynak yaratmak önemli, çok daha önemli olan mevcut kaynakları doğru kullanmak. Tüm yönetenler kaynağı verimli kullanırsa Türkiye’nin kaynakları da herkese yeter” dedi.

Tüketen değil üreten toplumlar ayakta kalacaklar

Yaşar, “Her şeyi dışarıdan almaya başladık ithalatla, ihracat arasında uçurum her geçen gün artıyor. Bizde yapılan çoğu üretim kapandı şimdi hep ithalata döndü. Türkiye daha düne kadar kendi ürettiği kendine yetebilen ve dünyada gıda ürünü ihraç etmeyen tek ülkeydi. Tarım toprakları işleniyordu. Köyler boşalmamıştı, insanlar üretimden tüketime geçirilmemişti. Güzel topraklarımız bu kadar betona teslim edilmemişti. Bugün buğdayı, pamuğu eti, samanı, pirinci, şekeri ne varsa dışardan alıyoruz. Yüce Allah bize güzel bir coğrafya vermiş, her şeyin yetişebildiği güzel topraklar vermiş, bu toprakları işlemek, üretmek zorundayız. İnsanları üretmeden tüketime geçiren bir politikalar yarın insanlara alın teriyle kazanmaktan, sadakaya muhtaç etme durumuna getirir. Artık ülkeler de şirketler de aileler de kaynakları zor buluyor. Kaynaklarını verimli kullananlar ayakta kalacaktır” dedi.

Geçmişi bıraktık, gelecek satılıyor

Türkiye’de yaşanan olumsuzlukların altını çizen ve TMMOB olarak yaptıkları çalışmaları anlatan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramazda “Ülke olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. OHAL rejimi altında yönetiliyoruz. Yıllardır üretime, yatırıma, bilime, innovasyona destek verilmemesine ülke ekonomisinin sıcak paraya, ranta, inşaat teknolojilerine dayandırılmasının sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. İşsizlik artmış, dış borç artmaya devam ediyor. Ekonomi çevrilemez durumda, cari açığın arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Artık kaynak da bulunamıyor. Geçmişi bıraktık artık gelecek de satılıyor. Bütün bunlara karşı her zamankinden daha dik, daha diri durmak bizlerin görevidir. Bizler bilimsel aklın temsilcisiyiz. Bilgiyi insan yararına kullanan meslek grubuyuz. Bu ülke hemen her alanda kendi ulusal politikalarını oluşturmak zorunda. Bilim ve teknolojide mutlaka yetkinleşmek zorundayız. Eşit, özgür, üreten, sanayileşen, halkına hakça bölüştüren, dogmatizmi değil bilimi referans alan, hukuk üstünlüğünün egemen olduğu bir Türkiye diliyorum” diye konuştu.

Yaşar firmalara plaketlerini verdi

Kongrede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz desteklerinden dolayı Başkan Yaşar’a plaket verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Yaşar TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri ile serginin açılışını yaptı. Stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgi alan Yaşar, TMMOB adına firmalara teşekkür plaketlerini verdi.