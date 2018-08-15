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15 Ağustos 2018 14:04

Keçiören Belediye Başkanı Ak yol çalışmalarını yerinde inceledi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi ile Türkistan Parkı’ndaki yenileme çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Ak yol çalışmalarını yerinde inceledi

15 Ağustos 2018 14:04


Keçiören Belediyesi Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğü teknik ekiplerin yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından başlatılan yol çalışmasının evlerine ulaşabilmek için başka güzergahları kullanmak zorunda kalan vatandaşlara kolaylık sağlaması hedefleniyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan yol çalışması, Türkistan Parkı’ndaki çevre ve kaldırım düzenlemesinin ardından trafiğe açılacak. Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi’nde sürdürülen bağlantı yolu projesi ile trafik yoğunluğunun azalması da bekleniyor.



"İlmek ilmek örüyoruz"


Yol yapım sürecini yerinde inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Ak, "İlçemizde modern şehir anlayışına uygun olarak bölünmüş yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle araları da dahil olmak üzere hiçbir caddeye ve sokağa ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmaması için 10 yıldır ilçemizi ilmek ilmek örüyoruz. Bu çalışmamızla Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltıp Türkistan Parkı’nın peyzaj çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.




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