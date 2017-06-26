Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü’nden madalya rekoru

Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Kata ve Kumite Şampiyonası, Antalya Lara Topkapı Palas Otel’de yapıldı. Türkiye Wushu Federasyonunun 2017 faaliyet programında yer alan şampiyonaya 39 sporcu ile katılan Keçiören Belediyesi Bağlumspor, 41 madalya kazandı. Kata ve kumitede (dövüş) 13 altın, 13 gümüş, 15 bronz madalya alan Bağlumspor, tüm zamanların aynı anda alınan en çok madalya rekorunu kırma başarısını göstererek tarihe geçti. Madalya alan sporcular, 2017 yılında Dünya, Avrupa ve uluslararası maçlarda Türkiye’yi temsil edecekler.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Kulüp Başkanı Levent Kızılalp’e teşekkür eden sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Başkan Ak sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Bağlumspor, başarılarıyla Keçiören’in gururu olmayı sürdürüyor. Tüm zamanların rekorunu kıran sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, milli gururumuz olarak bizlere yeni başarılar kazandıracaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.