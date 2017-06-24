Keçiörenli çocuklara bayram sürprizi

Keçiörenli 500 ihtiyaç sahibi çocuğa, Keçiören Belediyesi, Keçiören TOGEM ve ANGİAD’ın (Ankara Genç İş Adamları Derneği) iş birliğiyle bayramlık kıyafet ve hediye çeki verildi.

TOGEM ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Keçiören sınırları içerisinde ikamet eden 0-15 yaş aralığında toplam 500 ihtiyaç sahibi çocuk tespit etti. Çocuklara bayramlık kıyafet ve hediye çeklerini vermek için Keçiören TOGEM’de düzenlenen programa, çocukların ailelerinin yanı sıra Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Altındağ ve ünlü sunucu İkbal Gürpınar da katıldı.

Bayram sevincinizi artırmak istedik

“Keçiören TOGEM’e her zaman destek olan Başkan Mustafa Ak’a ve ANGİAD’a teşekkür ediyorum” diyen Dr. Ayten Aydın, “Hediyelerini verdiğimiz sevgili çocuklarımızın bayram sevinçlerini artırmak istedik. Çocuklarımızın mutluluğunu artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Emre Altındağ ise her bayram ANGİAD olarak bu tarz etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bayram da Keçiörenli küçük kardeşlerimizi sevindirmek için bu projeyi gerçekleştirdik. Projede emeği geçen Keçiören Belediyesi ve Keçiören TOGEM’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yarın kimin ne olacağını bir tek Allah’ın bileceğini belirten İkbal Gürpınar da, “Gözleri ışıl ışıl olan sevgili çocuklar. Sizler de büyüyüp para kazanmaya başladığınızda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi unutmayın” mesajını verdi.

Hayırda yarışanlardan allah razı olsun

Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, bayramlarda ihtiyaç sahiplerini, akrabalarımızı, komşularımızı ve en yakınımızdakileri de düşünmemiz gerektiğini ifade ederek, “Cenab-ı Allah hepimize bayramı, bayram tadında kutlamamızı nasip etsin. Keçiören TOGEM, yardım edenle yardım alanın, yani alan elle veren elin bir araya geldiği yer. Çocuklarımızın bayrama yeni giysileri ile girmesi, yavrularımızın bayramı daha mutlu ve neşeli geçirmelerine vesile olacaktır. Hayırseverlerimiz çocuklarımızı sevindirmek için yarış halindeler. Hayırda yarışan bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun" dedi. Bugün zengin olanların yarın neler ile karşılaşacağının belirsiz olduğuna dikkat çeken Başkan Ak, “Malı mülkü olup da paylaşmayanlar, vermeyenler var. Allah bizleri o duruma düşürmesin. Bu bir imtihandır. Hem yoksulun hem zenginin imtihanıdır. Allah hepimize bu imtihanı başarı ile geçmeyi nasip eder inşallah” diye konuştu.