Kırgızistan’da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kırgızistan Uluslararası Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe kursları düzenlediği sınıf, TİKA tarafından yenilendi. Söz konusu sınıfın tadilatı yapılıp yenilendikten sonra yeni mobilyalar ve ekipmanlarla sınıf modern eğitim imkanlara kavuştu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılış programına Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Nuri Şimşekler, Eğitim Müşaviri Recep Sula, Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, TİKA yetkilileri, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Davetlilerin yenilenen sınıfı gezmesinin ardından Türkçe kursu alan öğrencilerin Yunus Emre’den, Mevlana’dan şiirlerin okuması, geleneksel dansların sergilenmesi sonrası açılış programı sona erdi.