Kızılcahamam AK Parti teşkilatı iftarda bir araya geldi

AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatı ve İlçe Danışma Meclisi mayıs ayı toplantısını iftar programında bir araya gelerek yaptı. İftar yemeğine Ankara AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

“24 Haziran seçimleri tarihi bir dönüm noktası olacak”

İftar yemeğinin ardından İlçe Danışma Meclisi’nin mayıs ayı toplantısının açılışında konuşma yapan AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini olduğunu vurgulayarak, “Yepyeni bir sistem için sandık başına gideceğiz. Bizler adına kanun yapacak meclisi ve ülkeyi geleceğe taşıyacak cumhurbaşkanını seçeceğiz. Perde gerisine baktığımızda bu seçim o kadar önemli bir seçim ki; çocuklarımızın geleceği, ülke ekonomisinin durumu, 15 yıldır iğne ile kuyu kazar gibi elde edilen kazanımlarımız, halen devam eden her alandaki dev yatırımlarımız, birlik ve beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz, kısacası bekamız, bu seçimlerin sonuçlarına bağlı adeta. Liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nice badireler atlatarak bu günlere taşıdığı mücadeleye her zamankinden daha güçlü omuz verme zamanı gelmiştir bir kez daha” dedi.

Acar, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dünya 5’ten büyüktür’ söylemine atıfta bulunarak, “Bir kez daha, hiçbir liderin telaffuz dahi edemediği ‘dünya 5’ten büyüktür’ söylemi ile zalimlere karşı dik duran liderimizin ardında, yanında, sağında, solunda bulunma günüdür. Bir kez daha 15 yıldır içeriden ve dışarıdan gayri ahlaki yöntemlerle canına, ailesine, ülkesine kast edenlere ‘ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız’ diye haykıran bir gönül adamının, bu kutlu mücadelesine baş koyma zamanı gelip çatmıştır. Bir kez daha, ülkeyi baştanbaşa adeta şantiyeye çevirmek suretiyle ekmek, iş, aş, üreten ve bu uğurda birkaç saat uykuyla ayakta kalmaya çalışan liderimizi ayakta tutma sorumluluğu omuzlarımıza binmiştir” ifadelerini kullandı.

Acar, konuşmasının devamında seçim kararının alındığı tarihten bu yana siyasi arenada olanlardan şu şekilde bahsetti:

“Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları gitsin de nasıl giderse gitsin diyerek, ipe sapa gelmez vaatler sıralayan bir muhalefeti görüyoruz. Seçim kazanmak uğruna bir zamanlar saflarımızda bulunanlardan medet uman aciz bir zihniyeti görüyoruz. Milletvekilliğinin haysiyetini ayaklar altına alarak 15 milletvekilinin nasılda adeta pazarlandığını görüyoruz. Dünyevi ve uhrevi hiçbir değeri uyuşmayan siyasi partilerin sanki zorla bir araya getirildiklerini görüyoruz. 15 yıldır Ak Parti hükümetlerinin yapı ettiklerini şimdi birer vaat olarak miting meydanlarında haykıranları görüyoruz. Sadece yıkacağız, yok sayacağız, durduracağız diye çığırtkanlık yapanların, imar ve ıslahın temsilcisi Hacı Bayram-ı Veli’nin türbesinden seçim kampanyası başlattıklarını görüyoruz. Terör örgütü PKK’nın partisine ve onun eli kanlı liderine olan sevdalarını görüyoruz. Velhasıl geleceğe dair hiçbir umut vaat etmeyen, edemeyen, üstelikte ne idüğü belirsiz mahfillerin oyununa gelen ama karşımızda zoraki bir araya getirilmiş bir muhalefeti görüyoruz. Hal böyle olunca bu seçimin ne kadar ehemmiyetli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.”

“24 Haziran seçimleri yeni Türkiye mücadelesinin yaşanacağı bir dönüm noktası olacaktır”

Konuşmasının sonunda 24 Haziran seçimlerinin yeni Türkiye mücadelesinin yaşanacağı bir dönüm noktası olacağını belirten Acar, “Tek çıkar yolun birlik ve beraberlikten geçtiği artık su götürmez bir gerçektir. Sözü fazla uzatmadan bu gün katılım sağlayan her bir dava arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden gerek sahada gerek sandık başında mücadele edecek her bir AK Partili kardeşimize yüce Allah’tan başarılar niyaz ediyorum. Unutmamalıyız ki sefer bizden gayret Allah’tandır. 24 Haziran gecesi AK Parti Genel Merkezi balkonu altında buluşmak dileği ile hepiniz Allaha emanet ediyorum” dedi.

“Bütün seçimlerde başarılı sonuçlar aldık”

Süleyman Acar’dan sonra kürsüye çıkan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney yaptığı konuşmada, “Yerel yönetimler seçimlerinden bu yana yapmış olduğumuz bütün seçimlerde başarılı sonuçlar aldık ve bundan sonraki seçimlerde de başarımızı artıracağımıza inanıyorum. Aramızda olan Kızılcahamam’ın gururu İlçemizin evladı Prof. Dr. Emrullah İşler tekrar Milletvekili adayı olarak bölgemizden gösterilmiştir. Bu vesileyle kendisini tekrar meclise göndereceğiz ve bizleri en güzel şekilde temsil ederek hizmetlerimize davam edeceğiz ve yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Ak Partimizin bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.