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19 Kasım 2017 00:24

Kızılcahamam’da nefes kesen hırsız-polis kovalamacası

Ankara Kızılcahamam’da ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Kızılcahamam’da nefes kesen hırsız-polis kovalamacası

19 Kasım 2017 00:24

Uzun uğraşlar sonucu yakalanan aracın içinden çok miktarda çalıntı malzeme çıktı.


Alınan bilgilere göre, çalıntı kaydı olduğu öğrenilen 06 ET 9167 plakalı aracı gören Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısını dikkate almayan 4 kişi araçla birlikte kaçmaya başladı. Otomobilin peşine düşen polislerle, şüpheliler arasında aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Pazar Mahallesi yakınlarında önü kesilen araçtan inen 4 şüpheli, kaçmaya devam etti. Yaya olarak devam eden kovalamacanın sonucunda şüphelilerden S.E. yakalanırken, diğer 3 kişi kayıplara karıştı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen çalıntı otomobilde inceleme yapan ekipler, 20 metre uzunluğunda telefon kablosu, kablo kesme makası ve çeşitli aletler buludu. S.E.’nin üzerinde yapılan aramada ise esrar maddesi bulunduğu belirtildi. Altındağ ilçesinden çalınan sahte plakalı araç sahibine teslim edildi.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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