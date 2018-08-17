Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ayrıca bu denetimlerde çocuklara "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda trafik polisleri, İstanbul yolunda oluşturulan kontrol noktasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçlar ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyardı.

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük"

Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, çocuklardan kural ihlali yapan ebeveynlerini düdük çalarak uyarmalarını istedi. Tişörtlerini giyen ve düdüklerini alan çocuklar, trafik kurallarına uymayanları düdükle uyaracaklarını söyledi.

“140 bini aşkın personel denetime katılacak”

Denetimler hakkında açıklamalar yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda araç trafiğinin artacağını bekliyoruz. Bu araç trafiğinin doğru sevk edilmesi, seyahatlerin daha güvenli olması ve trafik kazalarının olmaması için 11 günlük denetim planlanmış durumda. Bayramda bizim önceliğimiz denetim olacak. 11 günlük denetim boyunca 81 ilimize gönderilen talimatlarla yapılacak şeyler belirlendi. Kazaların çok yaşandığı yerler tespit edildi. Bu alanlara önlemler artırıldı. 7/24 esasına göre denetimler devam edecek. Günde yaklaşık 13 bin toplamda 140 bini aşkın personelimiz bu 11 günlük süreçte denetim faaliyetlerini sürdürecek. Bu faaliyetlerde bizim önceliğimiz trafik kazalarına etken olan kural ihlalleri olacak” ifadelerini kullandı.

"Aşırı hız kazaya neden oluyor"

Kazaların yüzde 40’ının sürücülerin hızlı gitmesinden kaynaklandığını belirten Saraç, “Hızlı gitmeye de sürücülerin bir an önce kentten ayrılmak istemesi neden oluyor. Tabi yorgunluk da kazalara neden oluyor. Yorgunluk ve hız bir araya geldiği zaman kazaya adeta davetiye çıkarıyor. Sürücülerimiz dinlenmeden yola çıktığı zaman zaten 1-0 yenik başlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor”

Emniyet kemerinin de denetimlerde öncelikleri arasında olacağını vurgulayan Saraç, “Çünkü biz biliyoruz ki emniyet kemeri kullanımı kazalarda ölüm oranlarını yüzde 70’ler düzeyinde azaltıyor. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Bizler bunların farkında olursak, kazalar olmayacaktır. Bizler trafik kurallarını sürücülere zaten anlatacağız” dedi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi ile ilgili bilgi aktaran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Kırmızı düdük kampanyası. Bu kampanyada öncelik hedefimiz çocuklar olacak. Çocuklarımız aileler üzerinde yaptırımı olan kitleler. Her şeyi unutabiliyoruz ama çocuklarımızın isteklerine biraz daha dikkat ediyoruz. Çocuklarımız araçlarda Fahri Trafik Müfettişi olarak görev yapacaklar. Çocuklarımız, anneleri-babalarını veya araç kullanan kişilerin trafik kurallarına uymadığını gördüğü zaman onları kırmızı düdükle ikaz edecekler. Çocuklar sayesinde trafiği daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızı gelecekte daha duyarlı sürücüler şeklinde karşımızda görmek istiyoruz.”