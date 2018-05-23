Mamak Belediyesi, mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Mahallelerin ortak yerleri belirlenerek kurulan iftar sofralarının ilki Demirlibahçe Mahallesi, ikincisi de Gülseren-Gülveren Mahallesi sakinlerini buluşturdu. 4 bini aşkın kişinin birlikte orucunu açtığı iftarda Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, önce Demirlibahçe Mahallesi sakinleriyle orucunu açtı, ardından Gülseren-Gülveren Mahallesi’ndeki iftar sofralarında tatlısını yedi.

Mahalle iftarları ile komşuluk ilişkilerinin güçlendiğini ve güzel bir gelenek oluştuğunu kaydeden Akgül, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin iftar sofraları olduğunu söyleyerek, ’’Ramazan ayı zengin fakir ayırt etmeksizin aynı sofrada buluşulup, paylaşmanın adıdır. Bu güzel iftar sofrasında biz de ekmeğimizi birlikte paylaşıp yiyoruz. Soframızı yalnız ve kimsesiz bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Karagöz-Hacivat gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.